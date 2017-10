Droits des enfants : Les communautés du nord mobilisées

Les comités de gestion communautaires du grand nord étaient vent debout durant le mois de septembre pour défendre chèrement la sacralité des droits humains et surtout ceux des enfants. Une mobilisation qui s’inscrit dans le cadre du programme SALAAM de Protection et promotion des droits humains.

Sous l’égide de l’UNFD et avec le soutien de l’UNICEF, les comités de gestion communautaires du nord du pays sont au four et au moulin depuis au sein des communautés, notamment les plus vulnérables afin de les informer de les sensibiliser sur des questions liés à la protection des enfants et les mutilations génitales féminines. C’est l’objet de la mobilisation des sentinelles des droits humains qui animent séminaires et rencontres intercommunautaires depuis le mois de septembre dernier. Le menu de ces rencontres communautaires ne varient jamais avec des dialogues riches et soutenus parmi les populations locales, souvent suivis d’engagements forts pris en faveur de la protection et la promotion des droits de l’enfant. Mais c’est aussi le moment de réitérer et relancer la lutte contre les pratiques néfastes comme les mariages précoces et les MGF, la promotion des bonnes pratiques sanitaires et des comportements responsables…etc.

Tous les comités de gestion communautaires du nord ont eu fort à faire durant ces derniers mois car défendre et promouvoir les droits humains n’est pas chose aisée dans des contextes de fortes prégnances d’us et coutumes ancestraux. A ce titre, les CGC ont dressé le bilan de la campagne de sensibilisation et de conscientisation des familles à propos du recensement des naissances non enregistrées et des démarches auprès des autorités de l’état civil. Et les bilans statistiques dressés avaient de quoi donner satisfaction aux comités de gestion communautaires.

Le recensement ne s’est pas limité aux naissances non déclarées et les cas d’enfants malnutris ont également pu être détectés en vue de leur offrir des prises en charge efficaces par les services compétents de l’Etat et des agences spécialisées. Et comme toujours, les pratiques comme l’excision ont été au cœur des débats. Les CGC avaient fourni beaucoup d’efforts pour dissuader les plus récalcitrants des envies d’exciser leurs enfants. Une campagne de détection a permis de mettre au jour des cas de jeunes filles excisées par des sages-femmes ou encore la persistance de la pratique d’excision dite «Sunna ».

Les comités de gestion communautaires ont fortement mobilisé les forces vives de leurs localités dont notamment la jeunesse et les anciens ainsi que les leaders d’opinion, les responsables de quartiers et toute la communauté qui a pris part aux longs et vifs échanges.

L’allaitement maternel, la vaccination, la prévention des MGF mais aussi des violences conjugales, l’usage d’alcool et de drogues mais aussi les mariages précoces et les travaux lourds entre autres ont fait le lit des messages et des actions de sensibilisation.

Les comités de gestion communautaires ont mobilisé la jeunesse et les femmes lors de journées de nettoyage et d’hygiène mais aussi des séances de sensibilisation par des leaders religieux sur le respect et la promotion des droits des femmes et des enfants ainsi que l’importance de la médiation lors des conflits, des litiges ou encore des violences conjugales qui surgissent au sein de la communauté.

Cette campagne a été réalisée conjointement par l’UNFD et l’UNICEF et s’inscrit dans le cadre du programme conjoint UNFPA/UNICEF pour l’accélération de l’abandon totale de toute forme d’excision.

MAS