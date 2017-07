Ministère délégué au Commerce et MENFOP : Agir ensemble au service du tourisme djiboutien

Hier, dans la salle de conférence du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, a eu lieu une cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre le ministère chargé du commerce et le MENFOP pour la mise en œuvre des activités de renforcement du lycée hôtelier D’Arta prévu dans le cadre du projet de développement et de promotion du tourisme Djiboutien financé par le Cadre Intégré Renforcé (CIR). Le Directeur de l’Office National du Tourisme de Djibouti M. Osman Abdi Mohamed et le Directeur Général de l’Enseignement Technique et de la Formation professionnelle, M. Abdoulkader Houmed Abdoulkader ont paraphé cette convention en présence du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, du Directeur des PME, M.Hiba, du coordinateur du CIR M. Mohamed omar Dabar et M. Hiba Ahmed Hiba, point focal de ce programme, et Directeur des PME.

Dans le cadre de ce projet, l’ONTD et la direction générale de la formation professionnelle travailleront ensemble à la formation des opérateurs du tourisme tout en renforçant les capacités techniques du lycée D’Arta, notamment en rénovant les chambres d’application et en construisant des locaux supplémentaires pour l’extension de ce centre d’apprentissage ou encore en fournissant des équipements techniques pour la restauration et la cuisine ainsi qu’un moyen de locomotion.

Dans une déclaration faite à l’issue de la signature de cette convention de partenariat, le Secrétaire Général du MENFOP s’est réjoui de cette collaboration entre les deux ministères et a tenu à remercier CIR pour l’appui financier pour la concrétisation de ce projet tout en rappelant que ce projet participera énormément au développement et à la promotion du tourisme djiboutien. De son côté, le Directeur de l’ONTD, M.Osman Abdi Mohamed, a tenu à rappeler que ce projet contribuera au renforcement des capacités du Lycée Hôtelier d’Arta et permettra aux opérateurs privés d’être mieux formés aux métiers du tourisme.

Il faut rappeler que le Lycée Hôtelier d’Arta est une structure qui dépend du ministère de l’Education nationale et de la Formation Professionnelle. Il a pour vocation de former les élèves sur les métiers de l’hôtellerie dans les spécialités de cuisine, restauration et accueil et hébergement.

Enfin signalons que ce projet de développement et de promotion du tourisme djiboutien est financé par le CIR à hauteur de 1.5 million de dollars et sera exécuté sur une période de trois ans.

KI