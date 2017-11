Ministère de la Santé : Lancement simultané des activités de la caravane médico-chirurgicale dans les régions du sud

Sous la houlette du secrétaire général du ministère de la santé Dr Ahmed Robleh, un convoi de la caravane médico-chirurgicale, composée d’une trentaine de médecins spécialistes et d’une cinquantaine de techniciens de santé, a quitté dans l’après-midi de vendredi dernier le Ministère de la Santé pour se diriger vers les régions du sud, Ali-Sabieh et Dikhil.

En effet, une année jour pour jour après le succès de la première édition, le ministère de la santé vient de lancer une nouvelle édition de la caravane médico-chirurgicale en envoyant deux équipes qui débuteront simultanément leurs activités dans chacune des régions du Sud. A leur arrivée, le préfet de la région de Dikhil, Mohamed Cheicko, et le préfet de la région d’Ali-Sabieh, Mohamed Waberi Assoweh, ont chaleureusement reçu les caravaniers de la santé en leur souhaitant la bienvenue dans leur région respective.

Le convoi de la caravane transportait également des équipements et de matériels techniques adéquats et une provision de médicaments en quantité suffisante pour couvrir les besoins de cette mission.

Du 25 novembre au 1er décembre 2017, la mission de cette caravane médico-chirurgicale va dispenser aux populations d’Ali-Sabieh et de Dikhil des soins spécialisés tels que l’ophtalmologie, la stomatologie, l’ORL, la cardiologie, la néphrologie, la gynécologie, la pédiatrie, la chirurgie, la gastro-entérologie, la pneumologie, et la dermatologie.

Soulignons également que cette caravane médico-chirurgicale va effectuer des prestations de prévention comme le dépistage du cancer du col de l’utérus.

Dans la matinée d’hier, les caravaniers de la santé ont posé leur bivouac au sein de l’hôpital régional d’Ali-Sabieh où ils ont entamé la semaine de consultations, de soins spécialisés et d’opérations chirurgicales.

Pour la région de Dikhil, c’est au centre médico-hospitalier que se sont déroulées les premières consultations de la caravane médico-chirurgicale. Dans le cadre du lancement officiel de leurs activités, les caravaniers ont reçu en début de matinée des visites de courtoisie de la part des délégations conduites par les préfets Mohamed Waberi Assoweh et Mohamed Cheicko Hassan dans chacune des régions. Les deux hauts fonctionnaires sont venus s’enquérir de visu du déroulement des activités dispensées par les médecins spécialistes parmi les deux équipes de la caravane. Ainsi, dans chacune des régions, les préfets ont amplement apprécié la visite guidée qui leur a été présentée par le secrétaire général du Ministère de la Santé, Dr Ahmed Robleh, en compagnie des cadres supérieurs de ce département ministériel.

Les autorités locales des régions ont donc salué de vive voix l’importance que revêt cette mission médicale dans sa contribution efficace et efficiente à l’amélioration de la santé et du bien-être de la population des régions à travers la proximité et l’accès aux prestations spécialisées de qualité. Il s’agit là d’une véritable aubaine pour les habitants des régions du sud qui ont saisi cette opportunité unique en affluant massivement sur les lieux afin de bénéficier des consultations et des soins spécialisés prodigués par les caravaniers de la santé. A travers cette initiative périodique de la caravane médico-chirurgicale, le Ministère de la Santé vise à garantir l’accès aux soins et aux prestations spécialisés en élargissant la couverture sanitaire à toutes les couches de la population et sur toute l’étendue du territoire national.