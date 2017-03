Ministère de la Santé – Une caravane chirurgicale à Tadjourah

Le ministre de la Santé, Dr. Djama Elmi Okieh, s’est rendu jeudi 23 mars dernier au chef-lieu de la région de Tadjourah. Il a effectué ce déplacement compagnie de 4 de ses collègues du gouvernement. Citons en l’occurrence le ministre de l’Intérieur, Hassan Omar Mohamed, le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Moustapha Mahamoud Mohamed, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Houmed Hassan, et le ministre délégué à la Décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis.

De son arrivée par la voie maritime dans la ville blanche de Tadjourah , la délégation ministérielle a été accueillie par le prefet de la région, Abdoulmalik Mohamed Banoïta, le president du conseil regional, Omar Houssein. Notons la présence sur les lieux des parlementaires Fatouma Kamil, Dileita Mohamed Dileita, et Ali Mohamed Daoud.

Sans tarder, les 4 membres du gouvernement ont pris le chemin du centre médical hospitalier de Tadjourah où une foule d’anonymes leur a réservé un accueil chaleureux. Cette journée festive est venue couronner les activités de la caravane chirurgicale que le Ministère de la Santé avait dépêché au nord du pays. La cérémonie de clôture a été ponctuée de plusieurs interventions.

Dans son allocution, le ministre de la Santé a rappelé brièvement que la venue de la caravane médicale visait au renforcement de l’accès des populations des localités isolées aux prestations de soins spécialisés. C’est dans cette optique, a-t-il dit, « que les professionnels de cette caravane chirurgicale ont effectué plus de 6300 consultations médicales en l’espace de 6 jours.»

Et plus de 110 personnes ont subi des opérations de chirurgie réparatrice , obstétricale et ophtalmologique. Le ministre a en outre promis le renouvellement périodique d’offres de soins spécialisés dans les régions de l’intérieur.

Sur ce, le Dr. Djama Elmi Okieh a procédé à la remise de lots de médicaments, de 10000 moustiquaires imprégnées au profit des femmes enceintes et enfants, des produits alimentaires aux représentants de 1500 familles nécessiteuses. Il a par ailleurs remis au médecin-chef du centre hospitalier de Tadjourah les clés d’une ambulance, d’un véhicule pour l’équipe mobile, et d’un autre flambant neuf destiné aux opérations de pulvérisation spatiale. L’octroi de ces nouveaux moyens logistiques vise au renforcement des capacités de l’équipe mobile, au raccourcissement de la durée d’évacuation sanitaire vers la capitale, et au rehaussement du niveau d’efficacité du dispositif de riposte contre la prolifération des moustiques dans la région de Tadjourah.

Après une visite guidée des blocs opératoires et des sites de consultations médicales sous les pas du Dr. Helem Arbahim, les ministres ont fait un détour vers l’école primaire portant le nom du Sultan Habib II. Le ministre de la Santé, et le ministre de l’Education Nationale y ont conjointement parrainé la cérémonie de lancement des activités de médecine scolaire dans les régions de l’intérieur.

L’initiative est opportune. Elle a pour objectif de faciliter la prévention et la détection prévention et de détection d’éventuels problèmes de sante, susceptibles d’entraver le cursus scolaire des élèves de l’enseignement primaire.

Mohamed Chakib