Ministère de l’Investissement : Les retombées d’une mission de travail à Singapour

A la tête d’une délégation nationale, le ministre auprès de la Présidence, chargé des Investissements, M. Ali Guelleh Aboubaker, se trouvait hier à Singapour. Il y a rencontré des responsables d’institutions et structures singapouriennes en charge de la planification et de la mise en œuvre des stratégies de développement.

Le point d’orgue de ces réunions de haut niveau a été sa rencontre avec son homologue du Singapour, M. Lim Hong Kiang. L’entrevue a eu lieu au complexe abritant des départements ministériels stratégiques et la Primature de ce pays émergent, qualifié de « dragon » ou de «modèle de développement économique durable » en dépit de son environnement géographique exigüe et dépourvu de toutes ressources naturelles.

Au cours de cet entretien, le ministre singapourien a d’emblée relevé les similarités entre son pays et le nôtre. Qu’il s’agisse de la taille, la position géostratégique, des contraintes naturelles, ou de vocations. Il a ainsi salué la volonté des autorités djiboutiennes à transformer ces contraintes en atouts et à faire de Djibouti une plateforme du négoce international jouissant de stabilité dans une région tourmentée. M. Lim Hong Kiang a en outre annoncé la pleine disponibilité du Singapour à accompagner Djibouti dans ce processus à travers l’instauration d’échanges d’expériences et de savoir-faire.

En réponse, le ministre djiboutien de l’Investissement a formulé ses vifs remerciements pour l’accueil chaleureux que ses accompagnateurs et lui-même ont reçu à Singapour.

Le programme de travail de qualité aussi qui a été établi pour sa délégation. Il a évoqué, à son tour, la similitude des situations de deux pays qui est de nature à motiver la transposition du modèle de développement singapourien à Djibouti, avec bien évidemment les adaptations appropriées. M. Ali Guelleh Aboubaker a plaidé en faveur du renforcement des relations économiques et d’investissements entre les deux pays. Il a émis le souhait de voir très prochainement l’organisation d’événements, de rencontres et de réseautage entre les communautés d’affaires djiboutienne et singapourienne. Il a également rappelé la transmission, par son département ministériel d’un projet d’accord de promotion et de protection des investissements, par le biais du canal diplomatique, au ministère concerné du Singapour. La réception de ce document a été confirmée par le ministre singapourien. Il a informé son homologue djiboutien que ce projet d’accord est en cours de traitement par ses services. Il a par ailleurs estimé opportun le rapprochement des operateurs privés des deux pays.

Concernant l’appropriation d’expériences singapouriennes, M. Ali Guelleh Aboubaker a sollicité auprès de son interlocuteur l’offre d’une assistance technique élargie et la mise en œuvre d’un programme commun de formation. Une requête dont la pertinence a été reconnue par M. Lim Hong Kiang qui a exhorté les départements techniques des deux pays à l’inscrire dans les faits.

A l’issue de la réunion, le ministre auprès de la Présidence, chargé des Investissements, a solennellement invité son homologue singapourien à venir visiter prochainement Djibouti. Et ce en compagnie d’investisseurs de son pays qui pourront par ce biais effectuer une meilleure prospection des opportunités d’affaires existantes dans notre pays. Une invitation que M. Lim Hong Kiang a acceptée volontiers.

Durant leur séjour à Singapour, le ministre Ali Guelleh Aboubaker et les membres de sa délégation ont eu des prises de contact avec les autorités compétentes dans le domaine des investissements gouvernance du secteur privé et de l’amélioration de l’environnement d’affaires. Ils ont visité des structures phares en charge du soutien d’activités propices au développement économique et technologique du Singapour. Les visiteurs djiboutiens se sont rendus au sein de l’IES(International Enterprise Singapore) chargé de la promotion des investissements et de la coopération internationale, et de son bras exécutif, la SCE( Singapore Coopération Enterprise) qui intervient dans l’amélioration du climat des affaires et le renforcement de capacités. A ce titre, la SCE a signé un protocole d’accord avec l’ANPI (agence nationale pour la promotion des investissements).

Notons au passage que ces organismes singapouriens ont contribué au processus de structuration du Rwanda Development Board et de Board of Investment de l’ile Maurice. C’est dire le rôle prépondérant que l’IES et la SCE jouent dans la coopération entre les entités publiques et privées du Singapour avec les pays tiers.

La délégation de M. Ali Guelleh Aboubaker a fait une immersion au siège de Surbana Jurong qui constitue la principale structure d’identification, de planification et de marketing des projets de développement pour le Singapore et les pays demandeurs.

Après la séance de débriefing, la mission djiboutienne a effectué une visite guidée dans une zone économique d’envergure qui génère, à elle seule, 25% du produit intérieur brut du Singapour et emploie directement 100.000 personnes. Cette zone économique spéciale abrite essentiellement un complexe pétrochimique dont les activités de raffinage place le Singapour au troisième rang mondial.

Le pays hôte a aussi organisé une visite guidée au Sembcorp Marine qui est le plus récent et florissant chantier naval du pays qui constitue une référence mondiale et produit environ 85% de plateformes flottantes à l’échelle mondiale.

La mission au Singapour s’est achevée par une réunion d’échanges avec les acteurs de l’autorité des ports (Port Singapore Authority) qui vise au renforcement de sa projection à l’international, notamment en Afrique.