Ministère de l’Intérieur / Police Nationale : Délivrance des passeports biométriques Le directeur des renseignements généraux apporte des éclairages

Le directeur des renseignements généraux et de l’immigration de la direction générale de la police nationale, le colonel Abdoulkader Ibrahim Gona, a fait hier dans ses bureaux une déclaration officielle portant sur la délivrance des nouveaux passeports biométriques. Lors de ce point de presse, l’officier supérieur a tenu à rappeler à l’ensemble de la population les différentes modalités à respecter pour obtenir son passeport.

« Le nouveau passeport biométrique comporte une puce électronique dans laquelle sont intégrés les renseignements concernant l’identité et les empreintes digitales du titulaire. La réalisation de ce projet est le fruit d’une longue étude de faisabilité conclue avec l’imprimerie nationale française. Le but de ce projet est de renforcer les éléments de sécurité de nos différents documents de voyage pour garantir leurs authentifications et de les protéger contre les tentatives des fraudes.

Avec la réalisation de ce projet, la police nationale entre dans une nouvelle ère, celle de la modernisation. C’est pourquoi notre institution s’est dotée de ces moyens performants destinés à la production en biométrie de nos différents documents composés pour le moment de passeport, d’une carte de séjour et d’un visa de circulation.

Ce projet d’une importance capitale a vu le jour grâce au soutien financier de l’état avec l’appui indéfectible de notre président qui œuvre sans cesse au développement économique et le maintien de la paix sociale dans son pays.

Dotée de ces nouveaux outils informatiques de dernières générations, la direction des renseignements généraux de la police nationale est caapable de relever les défis sécuritaires de demain dans la protection de nos documents contre tout usage frauduleux dans ce monde en plein mutation de modernisation et perturbé par l’exaspération de la menace terroriste des extrémistes nationales et internationales qui ont souvent recours à l’usage des faux documents de voyage. Enfin l’acquisition de ces moyens modernes a permis à la direction des renseignements généraux de la Police Nationale de relever d’une part les défis posés par l’afflux croissant de ses activités engendrées par la circulation des personnes et des biens et d’autre part d’harmoniser la gestion et le contrôle de ses différents services qui seront interconnectés et reliés à un serveur principal par une ligne sécurisée d’internet. Ainsi la Direction des Renseignements Généraux, qui est un prestataire de service, est amenée à concilier la facilitation de satisfaire, vite et bien, le besoin du public et la rigueur dans l’exécution de sa tâche pour garantir la sécurité. La délivrance du passeport biométrique national repose sur une procédure et des conditions d’obtention définies par le décret 90-093 concernant les modalités de dlivrance du passeport. Je voudrais rappeler que la date butoir pour l’obtention des nouveaux passeports biométriques est arrêtée au 31 décembre 2017.

Conformément au décret n°2017-053 du 05 février portant sur la mise en circulation du passeport biométrique, les anciens passeports ne seront plus valables. De ce fait j’exhorte la population à prendre les précautions nécessaires pour changer leurs passeports actuels. Je voudrais par ailleurs préciser que, comme partout dans le monde, les passeports restent individuels, et que les enfants même ceux âgés de moins de cinq ans devront eux aussi avoir leur propre passeport.

Les délais de retrait de passeport est toujours de trois jours, à l’exception de certains cas qui nécessitent des enquêtes suite aux anomalies relevées au cours de consultations des dossiers des archives. Je voudrais terminer mes propos en précisant que les passeports sont délivrés à tous les djiboutiens sur présentation des documents exigés pour son obtention. Et ils doivent se munir de tous ces documents et de leurs copies lors du dépôt des dossiers ».

Propos recueillis par N. Kadassiya