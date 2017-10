Ministère de l’équipement et des transports-CUA : Amani Abou-Zeid s’entretient avec le ministre de l’Equipement et des transports

La Commissaire en charge des infrastructures et de l’Energie de la Commission de l’Union africaine (CUA), Dr Amani Abou-Zeid a été reçu jeudi dernier par le ministre de l’équipement et des transports M. Mohamed Abdoulkader Moussa Helem dans son cabinet. Cette rencontre a été l’occasion pour le ministre d’évoquer les progrès faits par la république de Djibouti dans ce domaine, l’augmentation du nombre des infrastructures portuaires, les routes et le chemin de fer. Il a également mis en exergue les nombreux projets d’infrastructures en cours ainsi que ceux en perspective.

Et dans ce cadre, le ministre a salué les efforts de la Commission de l’Union africaine et le soutien qu’elle apporte aux initiatives de Djibouti. Le membre du gouvernement a aussi profité de l’occasion pour solliciter le concours du commissariat en charge des infrastructures et de l’énergie de la Commission de l’Union africaine, pour appuyer le ministère de l’équipement et des transports dans son programme de développement des infrastructures des transports.

Saluant les efforts de Djibouti pour son développement en général et plus particulièrement sur le plan infrastructurel, Dr Amani Abou-Zeid a expliqué au ministre les missions et les actions du commissariat en charge des infrastructures et de l’énergie.

Elle a par ailleurs évoqué les différents projets de Djibouti soutenus par la CUA et surtout ceux mis en œuvre par le ministère de l’équipement et des transports. Avant de quitter le ministre, la commissaire a promis que la Commission continuera de soutenir les efforts notre pays dans sa marche vers le développement.