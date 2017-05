Ministère de l’Enseignement supérieur / UNESCO : Djibouti abrite une conférence régionale sur l’enseignement supérieur

« La qualité et les défis futurs pour l’Afrique de l’Est et l’Océan Indien». Tel est le thème de la conférence sur l’enseignement supérieur et la recherche dont les travaux ont commencé hier au Kempenski. De nombreux universitaires et responsables politiques djiboutiens et étrangers dont le ministre sénégalais de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Mary Teuw Niane, participent à ces assises. Le chef de l’Etat djiboutien, M. Ismaïl Omar Guelleh a présidé la cérémonie d’ouverture des travaux de cette conférence.

Une conférence internationale sur l’Enseignement supérieur et la Recherche a débuté ses travaux hier au Kempinski en présence de nombreux intellectuels et universitaires djiboutiens et étrangers. Cette conférence, organisée par l’UNESCO et le ministère djiboutien de l’Enseignement supérieur est destinée à permettre aux participants, de jeter les bases d’un partenariat régional pour relever les défis de l’enseignement supérieur et de la Recherche.

Le chef de l’Etat djiboutien, M. Ismaïl Omar Guelleh, dont l’engagement pour un enseignement supérieur de qualité est connu, a tenu à présider la cérémonie d’ouverture de cette conférence. Accueilli à son arrivée par son ministre de l’Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed, le chef de l’Etat a salué les personnalités présentes, dont le ministre de l’Enseignement supérieur du Sénégal, M. Mary Teuw Niane et la directrice du bureau régional de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Est avant de prendre place à la tribune.

Dans son discours d’ouverture des tavaux de la conférence, le Président de la République a d’emblée félicité le ministre de l’Enseignement supérieur et la directrice du bureau régional de l’Unesco pour l’Afrique de l’Est et l’Océan indien pour cette initiative qui, a-t-il indiqué, permettra aux participants, d’identifier les voies et moyens « de construire un enseignement supérieur de qualité à la fois porteur d’une éducation basée sur la paix et la tolérance et à même de répondre aux exigences d’un marché de l’emploi en perpétuel mouvement ».

Le Président a ajouté que, pour atteindre les objectifs, « il faudra travailler sur l’acquisition de plus de savoirs et de connaissances avec pour vecteur du progrès la recherche et un enseignement de qualité en phase avec son époque, avec les exigences de modernisation de notre économie mais aussi avec les défis de notre époque ». Le ministre de l’Enseignement supérieur, Dr Nabil Ahmed, a abondé dans le même sens. En fait, une série de discours a ponctué la cérémonie d’ouverture. C’est d’abord le coordinateur résident du système des Nations Unies par Intérim, M. David William McLachlan-Karr, qui a pris la parole en premier. Il a mis l’accent sur le rôle essentiel des ODD dans le développement d’un pays et sur la manière dont l’enseignement supérieur peut contribuer à les atteindre. La Directrice régionale de l’Unesco pour l’Afrique de l’Est et l’Océan Indien, Mme Ann Thérese Ndong-Jatta s’est pour sa part exprimé en ces termes : « Le thème de cette conférence est un cri de ralliement pour rassembler nos pays et en particulier ceux de nos états membres de la région de l’Afrique de l’Est et de l’Océan Indien pour se mobiliser de manière organisée et synergique pour s’attaquer aux défis de la qualité et de la pertinence de nos systèmes d’enseignement supérieur tout en identifiant les opportunités, tant visibles que latentes qui peuvent être exploitées pour atteindre nos objectifs ». Tout a été dit. Et nous reviendrons dans notre prochaine livraison sur les engagements pris.