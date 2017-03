Ministère de la Justice / ONUDC Lutte contre la traite des personnes : Les outils d’une meilleure réponse du système de justice pénale

Le Ministère de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme, a organisé du dimanche 26 au lundi 27 février 2017, au palais du peuple, un atelier de validation de dix modules de formation des formateurs. Et ce, faut-il ajouter, en partenariat avec l’Office des Nations Unies de lutte contre la drogue et le crime (ONUDC). L’initiative s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la réponse du système de justice pénale contre la traite des personnes à Djibouti. Le processus enclenché jouit de l’appui du Département d’État des États-Unis d’Amérique.

D’une durée de 2 jours, ces assises studieuses ont regroupé autour d’une table ronde plusieurs magistrats du Tribunal de Première Instance et de la Cour d’Appel (du siège et du Parquet), le directeur en charge de la coordination antiterroriste et la lutte contre la criminalité organisée, notamment la traite des êtres humains, au sein de la Sécurité nationale, et un bon nombre d’officiers supérieurs issus des rangs respectifs des garde-côtes, de la gendarmerie, et la police.

Ces professionnels rompus à la lutte contre la traite des personnes ont eu avec le consultant international de l’ONUDC, Eric Panloup, des échanges interactifs autour des propositions d’amendements.

Ainsi, les apprenants et le formateur ont finalisé les contenus de dix modules de formation. Et ce en complément des précédents documents élaborés et adoptés par l’ONUDC de concert avec les autorités djiboutiennes qui portent sur l’établissement d’un mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes. Parmi ces ressources documentaires figuraient un rapport d’évaluation sur la capacité des pouvoirs publics et d’organisations non gouvernementales à assister les victimes de la traite des personnes, un guide pour l’identification des victimes de la traite des personnes à Djibouti, et la procédure applicable au référencement et à l’orientation des victimes de la traite des personnes.

Ces différents modules conceptualisés au droit national s’articulent autour de la législation en matière de lutte contre la traite des personnes, la prévention, la sensibilisation et la formation en matière de traite des êtres humains, l’identification des victimes, du traumatisme subis par les personnes victimes de la traite des personnes, de l’audition des victimes de la traite, des principes généraux de l’enquête dans les affaires de traite des personnes, de la coopération internationale en matière pénale, l’assistance aux victimes de la traite des personnes, de la recherche et du partage des renseignements dans les enquêtes sur la traite des personnes. Sans oublier le module relatif au dispositif de riposte contre la criminalité transnationale organisée qui a été adopté par les participants et l’animateur de l’atelier.

La qualité et le professionnalisme des intervenants ont facilité l’élaboration des modules adaptés et propices au renforcement de capacités des acteurs de la chaîne pénale dans la lutte contre le crime de traite des personnes.

Avec les modules ainsi élaborés, ces mêmes professionnels sont appelés à former les agents de l’État dans la poursuite de ce noble combat.