Ministère de la Justice / ONUDC Lutte contre la traite humaine, la criminalité transnationale organisée et le terrorisme : Des ripostes à la mesure de l’ampleur des crimes transnationaux

Le Ministère de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme, a organisé du 18 au 20 décembre 2016 deux ateliers au sein de l’institut d’études diplomatiques (IED). Une double initiative qui s’est faite en partenariat avec l’office des nations unies de lutte contre la drogue et le crime (ONUDC).

Le premier atelier s’est déroulé les 18 et 19 décembre 2016 dans les locaux de l’IED. Et ce, faut-il préciser, grâce au soutien du bureau en charge de la traite des êtres humains au Département d’État Américain (JTIP).

L’ordre du jour de cette rencontre portait sur la validation de différents documents relatifs au processus de mise en place d’un mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes. Trois documents élaborés par un consultant international de l’ONUDC, Eric Panloup, ont été soumis à l’aval des participants de l’atelier.

Lesquels étaient issus des rangs respectifs de la justice, la coordination nationale de lutte contre la traite des personnes, des forces de sécurité, et de structures associatives nationales. Les uns et les autres se sont penchés sur les grandes lignes d’un projet de rapport d’évaluation sur la capacité du gouvernement et des organisations non gouvernementales à assister les victimes de la traite des personnes, d’un guide pour l’identification des victimes de la traite des personnes à Djibouti, de la procédure applicable au référencement et à l’orientation des victimes de la traite des personnes.

Ces 2 journées ont été ponctuées d’échanges soutenus et constructifs autour des pistes de solutions, formulées par le consultant de l’ONUDC, dans le renforcement de la lutte contre la traite humaine. A cet effet, les intervenants ont convenu de plusieurs modifications en vue de leur validation.

Autre sujet sensible : l’élaboration du plan d’action national en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme était la thématique centrale du second atelier qui s’est tenu mardi dernier au sein de l’IED. La tenue de ces assises s’inscrivait dans le prolongement de l’entretien que le ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cheick, a eu le le 16 novembre 2016 avec le représentant régional de l’ONUDC pour l’Afrique de l’Est, José Vila del Castilo.

Au cours de cette entrevue, le Garde des Sceaux avait émis le souhait de voir l’ONUDC appuyer le Département de la Justice, dans la lutte contre toutes les formes de criminalité transnationale organisée, sans se limiter au seul fléau de la traite des êtres humains.

L’avis est suivi d’effet un mois plus tard. En témoigne la récente venue à Djibouti du responsable du bureau régional de l’ONUDC, basé à Nairobi, en charge des programmes de lutte contre le crime organisé, la traite des êtres humains, et le terrorisme. Citons en l’occurrence Johan Kruger qui a animé les travaux du deuxième atelier. Là encore, des hauts fonctionnaires de plusieurs ministères sectoriels et institutions publiques, des officiers supérieurs de forces régaliennes y ont pris part. Durant cette journée, de très nombreuses recommandations ont été faites sur la priorisation des actions à mener dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée.

Toutes ces recommandations seront reprises dans une note conceptuelle, qui sera prochainement transmise au ministre de la Justice. Toujours est-il que l’ébauche d’un plan d’action national sera soumise à l’appréciation des acteurs de l’Exécutif en vue de sa validation officielle dans le courant du premier trimestre 2017.

Pour les néophytes, le terrorisme, la corruption, le blanchiment d’argent, la cybercriminalité, etc.,… sont autant de crimes transnationaux qui nécessitent la mise en œuvre de ripostes à la mesure de leur ampleur et gravité.