Ministère de la justice – Atelier sur la justice des mineurs

Hier matin, au Sheraton hôtel, le ministère de la justice et des affaires pénitentiaires en collaboration avec l’UNICEF a organisé un atelier qui a réuni de haut cadres de l’Education, de la Femme et de la Famille, des officiers de police et de la Garde pénitentiaire, ainsi que des représentants de la société civile. L’idée était de présenter les résultats d’une étude régionale sur la justice juvénile.

Des enfants confrontés aux systèmes judiciaires, comme témoins ou parce qu’ils sont eux-mêmes victimes ou en conflit avec la justice. Les organisations internationales prennent en considération l’intérêt de l’enfant et œuvrent pour que le système judiciaire concorde avec leur situation. L’atelier sur la justice des mineurs lancé hier au Sheraton a permis de présenter l’expérience de Djibouti en matière de droit formel et informel, en particulier la déjudiciarisation, les mesures alternatives à la détention et la réinsertion post détention. La représentante de l’UNICEF, Mme Djanabou Mahondé et le secrétaire général du ministère de la justice et des affaires pénitentiaires M. Abdi Ismaël Hersi ont parrainé d’ailleurs la cérémonie de lancement de cet atelier.

Après un mot de bienvenue et une présentation de l’agenda de l’atelier du directeur de la législation, M. Ahmed Osman, la parole a été donnée à la représentante de l’UNICEF. Mme Djanabou Mahondé a rappelé que le ministère de la justice s’est lancé depuis 2000 dans une vaste réforme pour instaurer un système de justice moderne, efficace et respectueux des droits humains en s’inspirant des recommandations du comité d’organisation des Etats Généraux de la justice de novembre 2000. Elle a noté que Djibouti s’est très tôt investi dans le domaine de la justice de l’enfant en créant en 2009 une juridiction pour mineurs avec la nomination d’une juge pour enfants. «Le renforcement des capacités des professionnels de la justice à travers l’organisation d’un voyage d’étude au Maroc et une assistance technique pour le juge de l’enfant afin d’apporter des outils permettant de mettre en place des procédures spécifiques en direction de l’enfant qui tiennent compte de son intérêt supérieur dans les décisions prises» a-t-elle dit. Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la justice, M. Abdi Ismaël Hersi a indiqué que la République de Djibouti a été un des premiers pays à ratifier la convention sur les droits de l’enfant, la justice des mineurs et plus précisément la justice pénale. Il a souligné que le nombre de mineurs confronté à la justice était très faible, à l’exception peut-être de la justice relative à la famille. «C’est sans doute la raison pour laquelle le pouvoir public n’a pas développé un cadre institutionnel et normatif prenant convenablement en charge les enfants en conflits avec la loi. Cette situation a pris fin au milieu des années 2000 lorsque le pays a connu une explosion de la délinquance juvénile avec des rixes entre bandes et jets de pierres. En réponse à ce phénomène qui pouvait mettre en danger la sécurité des personnes et des biens, le Gouvernement a, en 2010, réformé l’organisation judiciaire pour mettre en place des juridictions pour mineurs. Cette mesure était aussi une réponse aux recommandations du comité des droits de l’enfant auquel le pays avait soumis son 1er rapport périodique sur la mise en œuvre de la convention sur les droits de l’enfant…» a-t-il rappelé.

Au cours de la première de l’atelier, les discussions entre les participants ont permis d’échanger des données fiables et actualisées sur la question. A la fin de la journée, les participants ont pu fait des propositions pour renforcer le système existant pour assurer une meilleure prévention et prise en charge des enfants en contact avec le système judiciaire.

La parole à…

M. Abdi Ismaël Hersi, secrétaire général du ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires : – « La procédure applicable aux mineurs n’a fait l’objet d’aucune amélioration. Elle était identique à celle applicable devant les juridictions pour adultes. Pour corriger ce déni de justice a l’égard des mineurs, le législateur a adopté en juillet 2015 une grande réforme qui garantit aux enfants en conflit avec la loi une protection adéquate. Cette réforme matérialisée par une loi intitulée code de protection juridique des mineurs sera traitée aux cours des différentes sessions du présent atelier. Elle a apporté des avancées majeures telles que des mesures de protection pour les enfants en situation de danger, la médiation pénale, ou la réduction de la durée de garde à vue. Pour faciliter la mise en œuvre effective de ce nouveau code, la justice prendra les mesures d’accompagnements nécessaires. Il s’agit entre autres de former des magistrats et des OPJ, de créer des centres d’accueil et d’apprentissage pour les mineurs en danger, de développer au niveau du CES (Centre d’Education Surveillée), des activités pour mineurs.»

Mme Djanabou Mahondé représentante de l’UNICEF : – « Comme vous le savez, le nouveau Code de Protection prévoit la mise en place des mesures alternatives à la détention. Il favorise une justice réparatrice et indulgente par rapport à une justice ordinaire reconnue pour son aspect répressif. D’ailleurs, permettez-moi de profiter de cette occasion pour féliciter le gouvernement de Djibouti, et en en particulier, le Ministère de la justice pour l’adoption du code de la protection de l’Enfant par le parlement. Ce code témoigne de la volonté du gouvernement de renforcer le système de protection des enfants à Djibouti. L’enfant doit continuer à être au cœur de nos préoccupations, surtout lorsqu’il s’agit de questions aussi délicates et importantes que la justice juvénile. Nous sommes tous d’accord que l’enfant doit pouvoir bénéficier d’un traitement particulier, qu’il soit victime, témoin et même en conflit avec la loi. Aujourd’hui, nous sommes ici pour aborder cette question à travers la mise en exergue de faits et de réalités qui découlent des résultats d’une étude régionale sur la justice de l’enfant réalisée en 2016 et qui a couvert 9 pays dont Djibouti. »

Propos recueillis par Rachid Bayleh