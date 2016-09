Ministère de la Femme et de la Famille : Quand planification familiale rime avec progrès social

L’atelier de formation sur la stratégie nationale de planification familiale organisé conjointement par le MFF et le FNUAP s’est achevé samedi dernier à l’Hôtel Sheraton. Les apprenants ont pu se familiariser avec les différentes techniques de contraceptions adéquates pour réduire les grossesses non désirées, l’avortement ainsi que la mortalité maternelle et néonatale.

A l’issue des trois journées de formation, le séminaire sur la stratégie nationale de planification familiale a pris fin samedi dernier. Le ministère de le Femme et de la Famille et l’organisation des Nations unies pour la population (FNUAP) s’étaient associés pour organiser cette importante session de formation animée par un expert marocain du FNUAP.

L’expert marocain et les participants à l’atelier ont étudié une stratégie et un plan d’action visant à réduire les grossesses non désirées, l’avortement ainsi que la mortalité maternelle et néonatale, qui sont le lot de nombreux ménages à travers le monde. Les participants, dont notamment de nombreux techniciens issus de départements ministériels et des représentants de la société civile et du tissu associatif, ont pu revoir les méthodes contraceptives adéquates susceptibles de réduire la pauvreté, et mieux organiser les familles.

A noter que les objectifs de cette session de formation s’inscrivent dans le cadre des Objectifs de Développement Durables (ODD). Ces Objectifs universels sont déclinés dans le programme d’action de la conférence internationale sur la population et le développement, le Programme d’action de Beijing ainsi que les documents finals des conférences d’examen consécutifs. Ils visent à assurer d’ici 2030 l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative.

Plus généralement, le troisième Objectif de Développement Durable vise entre autres, aussi à mettre en place une stratégie de planification familiale, d’information et d’éducation, ainsi que son insertion dans les programmes nationaux.

Pour renforcer davantage les efforts de développement économique et améliorer le bien être de la femme et de la famille, le Ministère de la Femme et de la Famille compte réunir bientôt le comité multisectoriel afin d’examiner et valider cette stratégie qui sera aussi soutenue par une réglementation adéquate et conforme aux besoins et situation de notre pays.

«Le rôle de leadership du MFF implique une importante responsabilité de coordination, de suivi et d’évaluation. Le ministère va donc opérer avec le principe d’un seul système de suivi, d’évaluation et de coordination qui va nous permettre d’augmenter nos capacités de leadership. L’analyse des participants de cet atelier revêt une importance cruciale dans l’élaboration de la stratégie et du plan d’action pluriannuel. Je ne manquerai donc pas de féliciter et de remercier tous les participantes. Je remercie aussi le FNUAP qui ne cesse de soutenir nos efforts de planification familiale et de bien-être de la femme djiboutienne» a conclu Saida Moussa Ali, directrice des Affaires Sociales du MFF, lors de la clôture des travaux de l’atelier.

Les participants se sont dits heureux d’avoir élargis leurs champs de connaissance et appréhendés de nouvelles stratégies et méthodes contraceptives adéquates pour réduire les grossesses non désirées, l’avortement ainsi que la mortalité maternelle et néonatale.

Rachid Bayleh