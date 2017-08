Ministère de la Femme et de la Famille : Des habits de fête pour les orphelins et enfants à besoins spéciaux

La secrétaire générale du ministère de la femme et de la famille, Yasmine Salem Said, a parrainé jeudi matin au centre d’actions sociales et d’autonomisation des femmes (CASAF), sis à Balbala, une cérémonie de distribution de bons d’achat de vêtements de l’Aïd aux enfants issus des milieux modestes.

A l’approche de l’aïd-el-adha qui est la plus grande fête musulmane, le ministère de la Femme et de la Famille multiplie les actions à destination des familles pauvres, surtout des enfants issus des milieux modestes. Jeudi dernier au CASAF de Balbala,au cours d’une cérémonie présidée par la secrétaire générale du MFF, quelque 212 familles ont reçu des bons d’achat de vêtements de fête destinés aux enfants. Outre la secrétaire générale du MFF, Yasmine Salem Said, le directeur des affaires administratives, juridiques et financières du MFF, M. Ahmed Houmed Mahamadé, de hauts cadres des départements du genre et de l’enfance de ce ministère ainsi que des centaines de parents des enfants bénéficiaires ont participé à cette opération de bienfaisance. Cette fête appelée aussi la “Fête du Sacrifice”, célébrée chaque année, le 10 du mois de Dhou Al Hijja, qui est le dernier mois du calendrier musulman, incite les croyants à se pencher sur la situation des veuves et des orphelins.

Dans une brève allocution faite à cette occasion, la secrétaire générale du MFF, Yasmine Salem Said, s’est adressée aux familles pour leur présenter d’abord ses vœux de l’Aïd. Retraçant les différentes étapes de ce projet du MFF qui vise à soutenir les enfants, elle a dit : «Le MFF en collaboration avec le ministère de la Santé a organisé une campagne de visites médicales à l’endroit des Enfants à Besoins Spéciaux de la pouponnière Daryel, des communes de Boulaos et Balbala du 24 mai au 31 juillet 2017. Après un travail d’identification des enfants à travers les associations telles que «Vivre plus fort» et «DEKA», suivi d’ateliers de sensibilisation et d’information destinés aux parents, les enfants à besoins spéciaux des 177 familles qui ont répondu favorablement à l’appel de la ministre ont bénéficié des consultations médicales gratuites, d’une prise en charge pour les analyses médicales et les achats des médicaments». Le directeur des affaires administratives, juridiques et financières, M. Ahmed Houmed Mahamadé qui a pris la parole à son tour a tenu des propos similaires et s’est dit heureux de participer à cette cérémonie qui vise à redonner le sourire aux enfants.

A l’issue de la cérémonie, 212 familles dont 123 enfants à besoins spéciaux et des orphelins ont reçu des bons d’achats qui leur permettront de récupérer des habits neufs pour l’Aïd-el-adha chez les commerçants de la place.

Rachid Bayleh