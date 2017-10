Ministère de la Défense : Une tournée au pas de charge dans la région d’Obock

Conduite par le ministre de la Défense, chargé des Relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon, une délégation de haut niveau s’est rendue samedi 21 octobre dernier dans la région d’Obock. Celle-ci comprenait le ministre de l’Habitat, l’Urbanisme, et l’Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, le ministre délégué chargé de la Décentralisation, Hamadou Mahamed Aramis, le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, Hassan Mohamed Kamil, le chef d’état-major général des Armées, le Général Zakaria Cheikh Ibrahim, le chef d’état-major de la Défense, le Général Taher Mohamed Ali, et un bon nombre d’officiers supérieurs.

L’objectif de ce déplacement était d’aller à la rencontre des soldats des forces armées djiboutiennes (FAD), postés dans les zones reculées du pays.

Arrivée à Moulhoulé par voie aérienne, la délégation ministérielle a été accueillie par le chef de corps du régiment d’Obock, chargé de la zone de Doumeira, le Lieutenant-colonel Aden Doualeh Warsama.

Les personnalités politiques et les hauts gradés militaires ont ensuite pris à bord de véhicules le chemin d’Alaili-Dada. Une fois sur place, les visiteurs de marque ont rencontré les soldats, le sous-préfet, et les notables coutumiers. L’entrevue s’est déroulée au poste militaire de la localité.

Les membres de la délégation ministérielle ont écouté les doléances de la population d’Alaili-Dada. Ils ont exhorté les militaires et les civils à travailler main dans la main pour la sécurité de la zone. Il faut noter que la sous-préfecture d’Alaili-Dada, qui ne disposait pas de siège auparavant, s’installera très prochainement dans un bâtiment flambant neuf.

Le ministre délégué à la décentralisation a pu constater de visu l’avancée des travaux de construction de l’édifice public. Il a promis que ce nouveau bâtiment serait bientôt finalisé pour permettre à la sous-préfecture de se mettre au travail.

Quant au secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, il a remis des lots de ballons aux soldats du poste militaire et aux jeunes du village d’Alaili-Dada.

Sur leur chemin de retour vers Moulhoulé, la délégation conduite par le ministre de la Défense a rendu visite aux les forces armées djiboutiennes positionnées en première ligne sur le front de Doumeira.

En premier lieu la délégation s’est arrêtée au camp de la gendarmerie nationale où elle s’est enquise de la situation à Doumeira et des besoins éventuels des gendarmes pour l’accomplissement de leurs missions. La délégation a aussi pris contact avec les militaires déployés près du mont Doumeira.

Des soldats décorés à Doumeira. De retour à Moulhoulé, point de commandement de la zone de Doumeira, le ministre de la Défense et les membres de sa délégation ont écouté un bref exposé du chef de corps sur la situation de la zone Nord et particulièrement celle de Doumeira.

Depuis le retrait des forces qataries d’interposition de Doumeira, les forces armées djiboutiennes font face à l’Erythrée. Les ministres ont pu constater la difficulté du terrain et les différents besoins des forces armées sur place.

C’est tout naturellement que le ministre de la défense, Ali Hassan Bahdon a décerné des médailles aux militaires présents dans la zone de Doumeira. Il s’agissait d’encourager par ce biais les récipiendaires en treillis à assurer la défense de l’intégrité territoriale.

La tournée de la délégation ministérielle s’est achevée au chef-lieu de la région d’Obock. Elle a été accueillie dans le camp principal du régiment d’Obock, le RIAO, avec les honneurs, en présence du préfet de la région. L’occasion pour le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon, d’écrire quelques mots de remerciement et d’encouragement sur le livre d’or du régiment. Aussi, le secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports n’a pas manqué de rendre hommage au sens du devoir des militaires de cette région au climat particulièrement rude, qui pourtant s’acquittent de leur tâche avec brio.

Enfin, cette tournée a permis aux ministres d’aller au plus près des militaires engagés dans la défense du territoire et de pouvoir s’enquérir de leurs besoins essentiels. Les visiteurs ont également pris langue avec les okals et les élus locaux auxquels ils ont répété un seul message : œuvrer tous pour la sécurité des citoyens.