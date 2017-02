Ministère du Budget : Renforcement de la gestion axée sur les résultats – Des signaux forts

Un atelier, consacré au renforcement de la gestion axée sur les résultats, s’est ouvert hier au palais du peuple. Et ce sur l’initiative du Ministère du Budget qui jouissait du soutien financier de la Banque africaine de développement. Elle rentrait dans le cadre de la bonne gouvernance financière prônée par le président de la République et impulsée par les partenaires au développement. Elle venait traduire un engagement fort de la République de Djibouti dans la modernisation de ses outils, procédures et méthodes de gestion des finances publiques.

Le Ministère du Budget a organisé hier, au palais du peuple, un atelier relatif au renforcement de la gestion axée sur les résultats ou GAR selon le jargon des connaisseurs. L’honneur de présider la cérémonie inaugurale de ce séminaire est revenu au secrétaire général du département ministériel du budget, Simon Mibrathu. L’événement a regroupé sur place des secrétaires généraux, des directeurs, des conseillers techniques, des responsables administratifs et financiers de différents ministères sectoriels.

La tenue de cette rencontre marquait le lancement d’une série de formations diplomantes en gestion budgétaire que l’institut national de l’administration publique va abriter du 13 au 23 février prochain. Avec comme formateurs des experts que l’agence dénommée « Expertise France » a dépêché au pays grâce au soutien financier de la Banque africaine de développement (BAD). Ces assises studieuses ciblent plus d’une centaine de professionnels de la finance publique et de la planification stratégique. Lesquels sont représentatifs de toutes les sphères de décision de l’administration centrale.

Plusieurs thèmes sont à l’ordre du jour de ces sessions de formations. Citons le cadre des dépenses à moyen terme (CDMT), la chaîne des dépenses publiques. Les apprenants, issus des rangs du Ministère du Budget, sont appelés à suivre des modules consacrés au système d’information budgétaire et comptable. Et ce, faut-il ajouter, au travers de la gestion informatisée du suivi et contrôle budgétaire.

Une trentaine d’autres participants vont bénéficier d’une formation de formateurs. Les principaux concernés vont constituer un vivier de points focaux qui seront amenés à poursuivre la mise en place du CDMT au sein de leurs ministères respectifs. En clair, les séances de formations visent au renforcement des capacités des administrateurs financiers de chaque département ministériel.

