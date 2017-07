Ministère du Budget / Hôtel des Impôts : Une volonté d’équité fiscale

L’hôtel des impôts, sis au centre-ville historique de la capitale, a abrité hier l’ouverture des travaux d’un atelier sur la mise en place des caisses enregistreuses dans tous les lieux de commerce de la République de Djibouti. L’honneur de procéder au lancement de cette session de formation est revenu au secrétaire général du Ministère du Budget, Simon Mibrathu.

Et ce, faut-il ajouter, en présence du directeur général des impôts, Saad Guelleh Darar, et du chef de projet, Mohamed Alwan. L’initiative s’inscrit dans le cadre de l’exécution de la loi de finances. Elle jouit du soutien technique de la société japonaise BMC. Elle a regroupé sur place des fonctionnaires de l’hôtel des impôts et des commerçants locaux. Les uns et les autres sont appelés à suivre des modules théoriques sur l’utilisation des caisses enregistreuses durant une semaine. Sous la houlette des formateurs japonais, les apprenants djiboutiens devraient aussi effectuer des visites dans les lieux de commerce de la capitale. Il s’agit d’améliorer par ce biais la coopération entre l’administration fiscale et les commerçants. Un préalable dont la satisfaction permettra au directeur général et au personnel de l’hôtel des impôts d’avoir toutes les informations sur les recettes journalières, réalisées par les commerçants. C’est du moins l’anticipation faite par le secrétaire général du Ministère du Budget. « L’exécution de ce projet de finances est une première à Djibouti et vient traduire une volonté d’équité fiscale. Cela permettra une meilleure visibilité quant au recouvrement des recettes fiscales auprès des commerçants de la place », a déclaré en substance M. Simon Mibrathu.