Ministère des affaires musulmanes/UNICEF : Concertation avec des leaders religieux

Dans le cadre du programme conjoint de protection des droits des enfant et d’abandon de toutes formes d’excision mis en œuvre par le ministère des affaires musulmanes en partenariat avec l’UNICEF, la cheffe des services des programmes du MAMCBW, Zeinab Moussa Dawaleh, et la chargée des programmes de la protection de l’enfance de l’UNICEF, Deka David, ont conjointement presidé mercredi 7 juin dernier une réunion sur le suivi des plans d’actions des leaders religieux de Djibouti ville et ceux des régions de l’intérieur. L’idée était de faire le point sur la mise en œuvre de programmes religieux pour protéger le droit de nos enfants et pour abolir les mutilations génitales féminines de notre pays.

La salle de réunion de Somali-pen a abrité mercredi 7 juin dernier une rencontre sur le suivi des plans d’actions des imams et des leaders religieux de Djibouti-ville et ceux des régions de l’intérieur. Conjointement organisé par le ministère des affaires musulmanes, de la culture et des biens et l’UNICEF, l’objectif des organisateurs de cette réunion était de mettre en œuvre des programmes relatifs à la protection des droits des enfants et des plans d’actions visant à abolir les pratiques de toutes formes d’excision de notre pays, discuter des difficultés rencontrer sur le terrain et formuler des recommandations en vue d’améliorer les dialogues communautaires.

La cheffe de service des programmes du MAMCBW, Zeinab Moussa Dawaleh, la chargée des programmes de la protection de l’enfance de l’UNICEF, Deka David, le secrétaire général du réseau des religieux de la région SHAMKAT, Cheick Abdourahman Chamsudin et de 33 leaders religieux de la capitale et des districts ainsi que les 7 superviseurs du programme ont participé à cette réunion.

Le chef des religieux de la ville de Tadjourah, Houmed Barkad Siraj, a souligné lors de son intervention qu’il fallait des religieux de ce programme dans les régions éloignées comme Balho et Dorra. Et il ajoute : «Il nous faut des moyens logistiques pour mener une large campagne de sensibilisation afin d’abolir toutes formes d’excision de notre territoire national».

Quant à la chargée des programmes de l’UNICEF, elle a remercié les religieux pour leur participation massive et a salué les efforts des responsables de la religion musulmane pour abolir les MGF. «Les leaders religieux djiboutiens ont montré leur soutien à l’abandon des MGF, leurs efforts ont été appréciés et nous entendons faire davantage en mettant en place le réseau au niveau national», a-t-elle dit.

Rachid Bayleh