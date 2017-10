Migrations : Le ministre de l’Intérieur dirige la 1ère réunion du sous-groupe thématique du cadre de dialogue

Suite à la désignation par le président de la République du ministère de l’Intérieur en qualité de coordinateur du dossier sur les migrations et les réfugiés à Djibouti, le ministre Hassan Omar Mohamed a dirigé lundi dernier, à l’Institut d’études diplomatiques de Djibouti, la première réunion des membres du sous-groupe thématique du cadre de dialogue sur les migrations. Le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, M. Siraj Omar Abdoulkader, le directeur général de la police nationale, M. Abdillahi Abdi Farah, le secrétaire exécutif de l’ONARS (Office national d’assistance aux réfugiés et sinistrés), M. Houssein Hassan Darar, la représentante de l’OIM (Organisation internationale pour les migrations), Mme Lalini Verasamy, l’ambassadeur de France à Djibouti, M. Christophe Guilhou, ainsi que des responsables d’organismes gouvernementaux et des partenaires techniques et financiers ont pris part à la séance de travail.

Ainsi, en étroite collaboration avec le secrétariat technique du cadre de dialogue, il a été établi une liste d’institutions gouvernementales et des partenaires techniques et financiers présents en république de Djibouti, concernés par la problématique des populations migrantes et refugiées et leur impact sur les communautés d’accueil.

Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre de l’Intérieur a souligné que la question migratoire est devenue au fil des années un enjeu planétaire. « Un grand nombre de pays est directement ou indirectement touché par ce phénomène et nous sommes confrontés, a l’instar de nombreux pays de par le monde, à cette épineuse problématique qui représente un véritable défi pour notre pays », a-t-dit en substance.

De ce fait, M. Hassan Omar Mohamed a indiqué qu’il s’avère nécessaire de se concerter et de repenser l’approche à adopter pour une meilleure coordination et une gestion efficace de ce phénomène, en tenant compte du profil migratoire de notre pays.