MHUE/MENFOP/PERSGA : Une sortie pédagogique à Loyada

Sortie pédagogique des élèves-maîtres du CFEEF sur l’importance écologique et la protection des zones marines protégées.

Les élèves-maîtres du Centre de Formation des Enseignants de l’Enseignement Fondamental CFEEF ont effectué hier une sortie éducative à la plage de Loyada, organisée par le ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de l’environnement, en collaboration avec le ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle et l’Organisation Régionale pour la Conservation de l’Environnement de la mer Rouge et du golfe d’Aden (PERSGA).

Cette visite éducative s’inscrit dans le cadre de l’atelier de formation sur l’importance écologique de la protection des zones marines protégées qui s’est clôturé hier au Centre de Formation des Enseignants de l’Enseignement Fondamental (CFEEF).

Cette sortie a eu en présence notamment de M. Aden Hassan Elmi, conseiller technique du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, de M. Dabar Moussa Guedi, directeur des études au CFEEF, de M. Ahmed Ibrahim Robleh, conseiller technique du ministre, et de M. Habib Abdi Houssein, représentant régional du PERSGA. Les élèves-maîtres étaient bien sûr accompagnés des enseignants du CFEEF.

L’objectif global de cette sortie était de permettre aux futurs instituteurs et institutrices de se rendre compte de l’état des zones marines et des activités en cours mais également de leur faire découvrir la beauté de nos plages et des écosystèmes marins et leur vulnérabilité.

Cette sortie pédagogique s’inscrit dans le cadre de la nécessaire sensibilisation des élèves-maîtres à la préservation des zones écologiques et aux actions nécessaires pour les aires marines protégées .Elle fait suite aux cours théoriques des quatre journées de la formation qui ont précédé cette sortie à Loyada.

Les formateurs ont longuement expliqué aux participants la nécessité de la sauvegarde de la mangrove et son utilité comme biotope pour la faune marine côtière.

Par la suite, les élèves-maîtres ont observé un mini projet d’aquaculture en cours et sa zone de pêche.

N. Kadassiya