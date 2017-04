MHUE/MENFOP/PERSGA : Des élèves-maîtres formés à la protection de l’environnement

Un atelier de formation sur les aires marines et leur importance écologique s’est ouvert hier au centre de Formation des Enseignants de l’Enseignement Fondamental, CFEEF. Ces assises d’une durée de trois jours sont destinées aux élèves maitres de ce centre. Cette formation s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du programme de sensibilisation de l’environnement, organisé par le Ministère de l’Habitat, l’Urbanisme et de l’Environnement, en collaboration avec le ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle et l’Organisation Régionale pour la Conservation de l’Environnement de la mer Rouge et du golfe d’Aden ou PERSGA.

La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été présidée conjointement par le secrétaire général du ministère de l’habitat Houssein Rirache Robleh et le secrétaire général du ministère de l’éducation nationale, Abdallah Mahyoub, en présence de la directrice générale du centre de Formation des Enseignants de l’Enseignement Fondamental, Aicha Farah Iltireh, du Conseiller Technique du Ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de l’Environnement, Aden Hassan Elmi, et de deux experts du PERSGA.

Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation des futurs instituteurs à la problématique de la préservation de l’environnement, en vue de relancer également les activités des clubs environnementaux au sein des établissements scolaires.

En outre, la formation est censée donner aux élèves maîtres les outils et les connaissances nécessaires afin qu’ils accomplissent de façon efficiente leur mission d’informer et de sensibiliser les élèves à travers les leçons, les dialogues communautaires et les rassemblements scolaires.

L’environnement de Djibouti est un patrimoine national, partie intégrante du patrimoine mondial. Sa préservation constitue de ce fait un intérêt primordial à l’échelle locale, nationale, régionale et internationale pour garantir les besoins des générations actuelles et futures.

A ce titre, la préservation et la protection de nos ressources environnementales passent nécessairement par l’éducation, la sensibilisation et la formation.

Dans un mot prononcé à l’ouverture de cette formation, le secrétaire général du ministère de l’éducation nationale, Abdallah Mahyoub, a mis l’accent sur la problématique de l’environnement et sur l’importance de sensibiliser les élèves maitres sur les messages à transmettre aux générations futures. « Tous les enseignants ont pour mission d’éduquer les enfants à la question de l’environnement et aux objectifs de développement durable », a-t- il souligné.

Le secrétaire général par intérim du ministère de l’habitat et de l’environnement, Houssein Rirache, a pour sa part déclaré que cette formation allait permettre aux enseignants d’acquérir les outils et connaissances nécessaires sur les questions de l’environnement «car eux aussi auront plus tard la lourde responsabilité de former nos enfants afin qu’ils deviennent des citoyens qui participeront à la réduction des dégradations des ressources naturelles par l’homme. »

Par ailleurs, il a précisé qu’il était nécessaire de mieux sauvegarder notre environnement marin et gérer l’utilisation des ressources aquatiques existantes. « Le recours aux Aires Marines Protégées occupe une place de plus en plus importante dans les discussions récentes sur la façon de protéger les écosystèmes marins et d’inverser les dégradations des habitats aquatiques. Les AMP sont généralement considérées comme un outil de conservation de la biodiversité et faisant partie de l’approche éco-systémique », a-t-il ajouté.

Cette formation d’une durée de trois jours est destinée à 150 élèvesmaitres, qui seront formés en français et en arabe à la portée écologique et à la protection des aires marines protégées.

N. KADASSIYA