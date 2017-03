MFF/UNFD Autonomisation économique de la femme djiboutienne : Des engagements aux actions

La ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Houmed Hassan, a inauguré des pépinières, jeudi 9 mars dernier au centre des actions sociales et de l’autonomisation des femmes (CASAF), sis à Balbala. Et ce, rappelons-le, en présence de la secrétaire d’Etat, chargée des Affaires Sociales, Mouna Osman Aden, et de la secrétaire générale de l’Union nationale des femmes djiboutiennes(UNFD), Fatouma Moussa Abdi. L’initiative est intervenue dans le cadre de la semaine nationale de la femme. Son objectif est de faciliter l’autonomisation économique des jeunes djiboutiennes en situation de vulnérabilité. La thématique était également au cœur de la conférence, organisée en partenariat avec le FEMCOM, qui s’est tenue au siège de l’UNFD. Un rendez-vous auquel ont pris part les deux membres du gouvernement et la responsable de l’organisation non gouvernementale d’utilité publique.

La lutte contre la vulnérabilité de nos jeunes filles passe nécessairement par l’autonomisation économique de celles-ci. C’est justement la raison d’être des pépinières que la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Houmed Hassan, la secrétaire d’Etat, chargée des Affaires Sociales, Mouna Osman Aden, et la secrétaire générale de l’Union nationale des femmes djiboutiennes(UNFD), Fatouma Moussa Abdi, ont conjointement inaugurées jeudi dernier au centre des actions sociales et de l’autonomisation des femmes (CASAF), sis à Balbala.

L’événement s’est déroulé en présence des députées de l’Assemblée nationale, du coordinateur de l’agence turque de la coopération internationale(TIKA), Mikaïl Tasdemir, d’une déléguée de l’Union européenne, Kajsa Petersson, des représentantes d’associations féminines locales, et des cadres supérieurs du MFF.

Sur place, tout ce beau monde a écouté l’exposé de l’un des conseillers techniques au MFF. Citons en l’occurrence Abdi Ismail Guedi.

L’homme est revenu sur l’historique du CASAF. Sous ses pas et ceux de la maîtresse des lieux, Roda Ahmed Doualeh, les personnalités publiques et simples anonymes ont ensuite effectué une immersion au sein de chacune des salles de cours où une cinquantaine de filles apprennent les techniques de base des métiers de la cuisine, la couture, et de la coiffure.

Des activités auxquelles s’ajoute cette année l’audiovisuel. Et ce suite à l’ouverture des portes d’un studio école où les apprenantes suivent des cours sur la photographie, les fonctionnalités de la camera vidéo, l’arrangement des sons…. etc.

Avec la création des pépinières, le CASAF est non seulement un centre de formation pour les jeunes filles issues des milieux les plus défavorisés mais aussi un centre de production. Le rappel émanait de sa directrice, Roda Ahmed Doualeh. La ministre de la Femme et la Famille, et la secrétaire d’Etat aux Affaires Sociales en ont pris bonne note. Elles ont visité un stand d’exposition des vêtements de toutes sortes. Elles ont ensuite inauguré deux pépinières, c’est-à-dire un atelier de couture et un salon de coiffure. «Nous allons offrir aux cinq premières de chaque promotion la possibilité d’exercer leur métier. Et durant 6 mois elles n’auront pas à payer de loyer, ni de facture d’électricité. De plus, nous allons les aider à écouler leurs produits sur le marché local », nous a confié la directrice du CASAF. Lequel servira d’incubateur pour faciliter l’entrée des apprenantes dans la vie active.

…La conférence sur l’entrepreneuriat au siège de l’UNFD. Les membres de la délégation ministérielle ont ensuite pris le chemin du siège de l’UNFD où ils ont suivi une conférence sur l’entreprenariat, organisé conjointement avec l’association FEMCOM. Il s’agissait pour ses instigatrices de favoriser par ce biais le développement des petits commerces exercés par les femmes afin de les affilier au FEMCOM. Présidé par la notaire Koran Ahmed Aouled, le FEMCOM est une branche de la commission des femmes d’affaires de l’UNFD. Cette structure regroupe des femmes d’affaires et des responsables d’instituions publiques versées dans la création d’entreprise. Elle a pour mission de promouvoir l’entrepreneuriat des femmes. Elle servira aussi d’organe d’information et de sensibilisation en vue de réduire le nombre de femmes commerçantes dans le secteur informel.

En connaissance de cause, la secrétaire générale de l’UNFD a fait une intervention dans laquelle elle a souligné que l’entrepreneuriat féminin est un atout de compétitivité et un facteur de création d’emplois qui permettra d’atteindre les objectifs fixés par la Vision 2035 et la SCAPE 2015-2019. «Notre but est de contribuer au renforcement de la croissance nationale. Nous pouvons compter sur vous pour montrer la voie à d’autres potentielles entrepreneuses. A vous maintenant d’entreprendre, d’innover et d’échanger avec vos concitoyennes pour les inspirer», a-t-elle lancé à l’endroit des femmes d’affaires.

Elles ont dit…

Moumina Houmed Hassan, ministre de la Femme et de la Famille :- « Cette pépinière que nous avons inauguré au CASAF va contribuer à améliorer les conditions de vie des Djiboutiennes. Le développement du microcrédit et de la micro-finance a permis la création de plus de 23000 emplois. Aujourd’hui plus de 160000 femmes exploitent ces richesses. Dans le domaine de l’enseignement supérieur, les filles sont de plus en plus nombreuses à l’université ces dix dernières années. Leur nombre est passé de 442 étudiantes an 2006 à 5131 à la rentrée universitaire de 2015. La proportion des filles parmi l’ensemble des étudiants inscrits à l’université est passée de 39, 8% en 2006 à 42, 9% en 2015. Il faudra une accélération de l’autonomisation de la femme par l’émergence d’un entrepreneuriat féminin. Réduire la précarité de la femme à travers la formation et la création d’opportunité de travail est désormais le choix stratégique du Ministère de la femme et de la famille. A cet effet, pour promouvoir l’entrepreneuriat et réduire le taux de chômage des jeunes filles, des pépinières offrant des espaces de travail ouvriront leurs portes à Djibouti et dans les régions de l’intérieur. D’autre part, des centres d’aide sociale pour les femmes seront mis en place dans toutes les régions. Le premier centre ouvrira ses portes le 16 mars 2017 à Tadjourah. Par ailleurs, des crèches communautaires seront mises en service dans les quartiers populaires de Djibouti-ville et les régions de l’intérieur. Dans le courant de la semaine prochaine, deux crèches seront inaugurées à Arta et à Obock».

Fatouma Moussa Abdi, secrétaire générale de l’UNFD:-«C’est dans la continuité du combat et de l’engagement des mères fondatrices que L’UNFD mène des efforts inlassables tournés vers l’autonomisation des femmes et leur pleine insertion dans le tissu productif de la société. A ce titre, l’UNFD assure toute une série de services gratuits destinés aux jeunes filles non scolarisées. Je citerai les offres de formation en cuisine, en couture, et en broderie, la promotion de la production artisanale et des objets traditionnels qui font partie intégrante de notre stratégie de promotion d’activités génératrices de revenus. Les bénéficiaires peuvent par ce biais concrétiser leurs projets d’entreprises et d’affaires.

L’UNFD a toujours été le berceau du combat noble des femmes et poursuivra ses efforts et continuera à défendre les causes les plus justes et les plus humaines. Notre institution sera toujours le fer de lance de la cause des femmes et des couches les plus fragiles parmi nos concitoyennes. Les femmes sont debout et resterons mobilisées afin de relever leurs défis personnels et sociétaux. Ensemble nos atteindrons nos objectifs et nous réaliserons nos rêves ! Dans un autre volet, l’UNFD travaille d’arrache-pied avec les autorités compétentes en matière de lutte contre les MGF ou la malnutrition. Aujourd’hui, les femmes djiboutiennes peuvent être fières d’avancées majeures obtenues dans la reconnaissance de leurs droits. L’UNFD, sous le leadership de sa présidente, Mme Kadra Mahmoud Haid, première dame du pays, est pleinement impliquée dans la protection et la promotion des droits des femmes au sein de la société Djiboutienne. Actuellement, la présence féminine est plus forte dans toutes les sphères de décision du gouvernement et de l’appareil législatif ainsi que dans les assemblées communales et régionales. L’épanouissement de la femme a atteint des summums cette années avec une jeune compatriote qui a porté haut la liste des candidats de l’UMP dans la commune de Boulaos et nommée maire de la capitale de Djibouti. Cela constitue une belle promesse pour l’avenir des femmes à Djibouti».

Propos recueillis par Rachid Bayleh