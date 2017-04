MFF/Régions du nord : Des inaugurations à Obock et à Tadjourah

Après les districts du Sud et Arta, pour clôturer la semaine nationale de la femme, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Houmed Hassan, en tête d’une forte délégation composée de femmes parlementaires, des représentants de l’UNICEF et de l’UNFD ainsi que des hauts cadres du département de l’enfance de son ministère s’est rendu mercredi 15 et jeudi 16 Avril dans les chefs-lieux des régions du nord du pays.

A Obock, première étape de sa tournée dans le Nord, la ministre de la Femme et de la Famille Moumina Houmed Hassan, a été accueilli sur la jetée par le préfet Hassan Dabaleh, le président du conseil régional, Houmed Ismaël, ainsi que par les responsables des associations des femmes de la région obockoise. Moumina Houmed Hassan et sa délégation se sont aussitôt rendues à Fantihérou pour y inaugurer une garderie.

Arrivée sur les lieux, elle a été accueillie par les femmes de ce village, accompagnées de leurs enfants. C’est en présence des femmes parlementaires, de la représentante de l’UNFD, Saharla Hassan Ali, du chargé des opérations de l’UNICEF, M. Jean Pierre Kabutako, du préfet et du président du conseil régional d’Obock, que la ministre de la femme et de la famille a coupé le ruban de cette garderie. Soutenue financièrement par l’AGFUND (Arab Gulf Programme for development) et l’UNICEF, elle permettra aux femmes de Fantiherou d’être plus libre afin de mener une activité génératrice de revenus.

Avec les autorités préfectorales et régionales d’Obock, les invités de marques ont d’abord effectué une immersion dans le centre commercial où les différentes associations des femmes venues de toute la région ont étalé des produits artisanaux, fruits de leurs savoir-faire. Elles ont exposé sur des stands, des toukoules miniaturisés, des porte-monnaie, des trousses, des vêtements traditionnels, des porte-clés, des nattes en pailles, des ustensiles traditionnels en bois, des sabres, des sacs à mains, des navires miniaturisés …etc. Avant de se rendre dans la grande salle de réunion du conseil régional ou Mme Moumina Houmed Hassan devrait parrainer un atelier, les visiteurs ont profité de cette exposition pour acheter quelques uns de ces produits.

Rendre les femmes et les jeunes filles du pays économiquement autonomes a toujours été l’une des priorités du MFF qui multiplie les sensibilisations auprès des associations féminines pour y parvenir. L’atelier que le MFF a organisé dans la grande salle du conseil régional d’Obock avait justement pour objectif de sensibiliser les femmes et les filles membres des associations de femmes de la région au programme de l’intégration économique réussie.

De hauts cadres du ministère du commerce associés à cette délégation du MFF ont donné aux représentantes des associations de femmes des ficelles sur les activités génératrices de revenus. Avant de quitter le district d’Obock, la ministre et les autres membres de sa délégation ont effectué une immersion au siège de l’UNFD où M. Abarda Mohamed Dabaleh, chef de bureau de cette organisation féminine lui a fait un compte-rendu des activités de la cellule d’écoute de l’antenne de la région.

Le jour suivant à Tadjourah… Dans la matinée du jeudi, le préfet de Tadjourah Abdoul-Malik Mohamed Banoita et le président du conseil régional Omar Hassan Houssein ont conduit la délégation vers un nouveau local qui abritera désormais les antennes régionales du MFF, celui du SEAS et celui de l’UNFD. Arrivée sur les lieux, sous les belles mélodies chantées (malabo) une haie de femmes issues de la ville blanche accueille la délégation. Moumina Houmed Hassan, accompagnée des députées Fatouma kamil, Oumma, Hasna Houmayeh et Safia Elmi Djibril se rendent d’abord dans la cour de ce nouveau local où comme leurs sœurs d’Obock, les femmes des associations de femmes de Tadjourah ont étalé sous une tente un large éventail de produits artisanaux. L’AFT, l’ACVA Ardo, l’Association des femmes de Dougoum, celles de Ripta……, elles sont venues de toute la région pour exposer les produits de leurs savoir-faire. Les femmes de l’association pour la protection de l’environnement étaient aussi présentes à la cérémonie d’inauguration de ce nouveau local destiné à promouvoir la femme de Tadjourah.

Les visiteurs ont profité de l’occasion pour s’acheter quelques uns de ces produits.

Par la suite, la ministre Moumina Houmed Hassan entourée du Préfet Abdoul-Malik Mohamed Banoita, du président du conseil régional Omar Hassan Houssein et de la représentante de l’UNFD Mme Saharla Hassan Ali coupe le ruban d’un nouveau local, «le Centre d’Aide Sociale de Tadjourah». «Ce local abritera non seulement les bureaux du SEAS, du MFF et le siège de l’UNFD, mais sa grande cour servira également d’atelier pour les associations de la ville de Tadjourah», a-t-elle dit devant les autorités préfectorales et régionales de la ville blanche. Rappelons qu’une vingtaine de visiteuses de marque venues spécialement de la capitale pour faire des achats à cette exposition ont assisté à cette cérémonie d’inauguration.

La ministre et son cortège se sont rendus au siège du conseil régional de Tadjourah où a eu lieu un atelier de sensibilisation pour une intégration économique réussie des femmes des régions. Après un mot d’ouverture du président du conseil régional, Omar Hassan Houssein, le préfet de Tadjourah Abdoul-Malik Mohamed Banoita a pris la parole et a fait une brève présentation de l’évolution de la femme djiboutienne. «Grâce à votre dynamisme et à vos compétences, vous voilà aujourd’hui maire de la ville de Djibouti» , a-t-il dit aux femmes réunies avant d’ajouter qu’il fallait « qu’il y ait une coordination dans nos actions sinon on ne pourra rien faire malgré notre bonne volonté ». Les femmes parlementaires qui ont tour à tour pris la parole ont toutes mis l’accent sur la place de la femme djiboutienne dans notre société. Mme Moumina Houmed Hassan qui a pris la parole en dernier a appelé les femmes de Tadjourah à unir leurs forces et à faire des activités génératrices de revenus pour sortir de la vulnérabilité. La ministre s’est engagée finalement à appuyer toute activité visant à promouvoir la femme.

A la fin de cette rencontre, la ministre de la femme et de la famille et les femmes des différentes associations tadjouriennes de femmes ont convenu de mettre en place un calendrier de travail pour profiter largement du programme d’autonomisation économique que mène le MFF et qui vise à combattre la précarité et la vulnérabilité des femmes.

Rachid Bayleh