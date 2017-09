MFF/PNUD/USAID : Du matériel pour sortir de la vulnérabilité

Dans le cadre du programme d’autonomisation économique des femmes et du renforcement des familles vulnérables, la ministre de la femme et de la famille a parrainé jeudi matin au centre d’actions sociales et d’autonomisation des femmes (CASAF une cérémonie de distribution de kits de travail destinés aux mères et aux jeunes filles en situation de précarité de certains quartiers de la capitale.

Jeudi matin dernier, une importante cérémonie de distribution de kits de travail destinés aux mères de familles et aux jeunes filles vulnérable de la capitale a eu lieu au CASAF. Outre les membres du gouvernement, cet événement a vu la présence de la secrétaire générale de l’UNFD, Mme Fatouma Moussa Abdi, des femmes parlementaires, de la représentante résidante du PNUD et coordinatrice du système des Nations Unies, Mme Barbara Manzi, de la représentante de l’UNICEF Mme Djanabou Mahondé, de la chargée du bureau du FNUAP Aicha Ibrahim, de Mme Saada Idriss qui représentait l’USAID ainsi que les élus locaux de Boulaos et de Balbala.

Il s’agit là d’un projet soutenu financièrement par l’USAID et techniquement par le PNUD. Après un mot de bienvenue de la directrice du genre, Choukri Houssein Jibah, la parole à été donnée à la secrétaire générale de l’UNFD, Mme Fatouma Moussa Abdi. Elle a remercié la ministre de la femme et de la famille pour les efforts qu’elle déploie non seulement à développer la situation économique des femmes djiboutiennes mais aussi de la communauté vulnérable de du pays. Elle a appelé en outre les bénéficiaires de ce projet à utiliser à bon escient le matériel qui leur seront octroyés pour qu’elles puissent s’affranchir de la précarité et contribuer au développement économique et social de notre pays.

La représentante résidente du PNUD et coordinatrice du SNU, Mme Barbara Manzi, s’est pour sa part réjouie de participer pour la première fois à Balbala depuis son arrivée à Djibouti il y 2 mois de cela, à une cérémonie réunissant les femmes djiboutiennes de différentes classes sociales. Elle a souligné que ce projet aiderait les mères de familles et les jeunes filles djiboutiennes en situations de précarités à prendre en mains leur avenir économique. Mme Barbara Manzi les a encouragées à exercer des activités génératrices de revenus pour pouvoir sortir de la vulnérabilité, d’économiser et de s’organiser. «Je suis moi-même issue d’une famille vulnérable et grâce aux efforts de ma famille, me voilà aujourd’hui à la tête de tout le système des Nations Unies à Djibouti» a-t-elle dit dans un tonnerre d’applaudissements.

Quant à la secrétaire d’Etat chargée des affaires sociales, Mouna Osman Aden, elle a appelé les femmes à adhérer au CPEC pour profiter des différents services destinés à épanouir la femme. Cette série de discours officiels a été clôturée par celui de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Houmed Hassan qui a souligné que cet événement s’inscrivait dans le cadre du programme d’autonomisation économique des femmes et du renforcement de la communauté vulnérable. Elle a rappelé que cette initiative avait débuté au mois de mars. «Depuis un an, a-t-elle dit, pas mal de familles, des femmes et des jeunes filles viennent solliciter des services au département de la promotion du genre du MFF demandant un soutien de vie. Nous avons une cellule d’assistance sociale qui reçoit les doléances provenant de la population féminine et tout particulièrement des femmes et des jeunes filles. Il a fallu que le ministère puisse trouver des solutions à ce problème». Elle a remercié les partenaires officiels, à savoir l’USAID, le PNUD, le FNUAP, l’UNICEF, l’UNFD et le SEAS qui luttent selon elle tous les jours pour que toute la population de Djibouti puisse sortir de la précarité et que la femme djiboutienne ait la chance de s’épanouir dans son propre pays. Les officiels ont finalement remis à chacune des 49 bénéficiaires de ce programme un lot de matériel correspondant à l’activité génératrice de revenus qu’elle a sollicité exercer.

Rachid Bayleh