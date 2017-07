MFF/MENSUR/ISSS : Lancement d’une formation pour des auxiliaires puéricultrices

Le Ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec l’institut supérieur des sciences de la santé (ISSS) a procédé dimanche dernier, dans la salle de réunion de l’ISSS, au lancement d’une formation sur le métier d’auxiliaire puéricultrice. L’initiative cible une trentaine de jeunes filles. Le Ministère de la Femme et de la Famille compte mettre en place des crèches communautaires dans la capitale et les régions de l’intérieur. Cette ambition s’inscrit dans le cadre de la politique de développement intégré de la petite enfance.

La mise en place de ces crèches communautaires permettra aux femmes en situation précarité d’être plus disponible pour pouvoir exercer des activités génératrices des revenues (AGR) et subvenir aux besoins de leurs enfants.

C’est pourquoi le Ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec l’institut supérieur des sciences de la santé (ISSS) a procédé dimanche dernier, dans la salle de réunion de l’ISSS, au lancement d’une formation sur le métier d’auxiliaire puéricultrice. L’initiative cible une trentaine de jeunes filles. L’événement a réuni sur place le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Dr. Nabil Mohamed Ahmed, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Houmed Hassan, la directrice générale de l’Institut supérieur des science de la santé (ISSS), Mme Nadira Abdallah Yahya, la conseillère technique auprès de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Nabila Hassan, la cheffe du département de l’ISSS, Mme Deka Hassan Bakal, et un bon nombre d’invités.

Tout ce beau monde avait des égards particuliers pour les 30 jeunes filles issues des cinq régions de l’intérieur et de Djibouti ville qui ont été sélectionnées dans le cadre de ce programme de formation.

Les apprenantes vont suivre pendant une période d’une année une formation d’auxiliaire puéricultrice avec l’appui technique et pédagogique de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé. Apres la formation, les filles formées seront amenées à travailler dans des crèches communautaires que le Ministère de la Femme et de la Famille envisage d’implanter dans les régions de l’intérieur et les quartiers défavorisés des communes de Boulaos et Balbala dès la rentrée prochaine.

L’objectif principal de cette initiative est double. D’une part, les crèche visent à prendre en charge des enfants en bas âge tant sur le plan social que sanitaire. Il s’agit surtout de favoriser l’éveil précoce et la stimulation intellectuelle des jeunes pensionnaires des crèches communautaires.

D’autre part, le MFF veut libérer les femmes dépourvues de moyens financiers des contraintes liées à la garde de leurs enfants en bas âge. Car cet état de fait freine considérablement l’autonomisation économique de la femme.

Dans son allocution faite sur place, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Dr. Nabil Mohamed Ahmed, a remercié les organisateurs de cette formation. Il a également salué les efforts qui ont été fournis par les deux ministère afin de réaliser ce projet qui rentre dans la perspective d’autonomisation des femmes et de développement du pays.

De son côté, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Houmed Hassan, a encouragé les jeunes filles à contribuer au développement du pays. Elle a exhorté les futures auxiliaires puéricultrices à faire preuve d’assiduité de ponctualité et de sérieux de façon à tirer le meilleur profit de la formation.

Mohamed Chakib