MFF/FNUAP : La ministre Moumina Houmed et M. Louai Chabana à Douda

La ministre de la femme et de la famille Mme Moumina Houmed Hassan accompagné du directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la Population, M. Louai Chabana, en visite de travail à Djibouti, s’est rendue lundi après-midi dans la localité de Douda, en région d’Arta.

Accueillis dès leur arrivée au siège de la mutuelle communautaire du grand Douda par le sous-préfet de Damerjog, Abdi-Chaib Nour Youssouf, les okals de la région et les présidentes des différentes associations féminines de Douda. Par la suite, la ministre et le visiteur de marque se sont arrêtés brièvement pour saluer la foule de femmes et de jeunes filles venues les acclamer.

Outre M. Louai Chabana et la ministre de la femme et de la famille, Moumina Houmed Hassan, le directeur pays du FNUAP et sa représentante à Djibouti, Aicha Ibrahim ainsi que des cadres de cette organisation non gouvernementale ont assisté à cette cérémonie d’accueil.

La directrice du département genre du MFF, Mme Choukri Houssein Jibah, était elle aussi présente sous la grande tente de la mutuelle communautaire du grand Douda. Après un mot de bienvenue de la responsable du bureau régional du genre, Safia Omar Abdillahi, la cérémonie a pu débuter. Après une série de témoignages des jeunes de Douda sur le planning familial, les MGF et le programme d’autonomisation des femmes, la parole a été donnée au directeur régional du FNUAP, M. Louai Chabana. Il a remercié la population de Douda pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a ensuite félicité les femmes de cette région pour leurs différentes activités génératrices de revenus et pour la lutte contre les MGF qu’elles mènent. M. Louai s’est engagé à soutenir davantage les femmes de Douda. Des propos similaires ont été tenus par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Houmed. S’adressant aux différentes associations féminines de Douda, elle a ajouté : «Vous avez démontré votre engagement à prendre part au développement de votre région et je vous en félicite!».

Pour clôturer cette journée, la ministre et ses hôtes de marque ont visité des stands où les différentes associations féminines du grand Douda avaient exposé des objets traditionnels.

Rachid Bayleh