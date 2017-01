MFF/DISED/ SESRIC Programmes nationaux de développement : Vers l’intégration de la dimension du genre

Le Ministère de la Femme et la Famille (MFF) a organisé mardi 17 janvier dernier, dans ses locaux, un séminaire de 2 jours sur les indicateurs sensibles au genre. L’initiative jouissait du concours technique de la direction des statistiques et des études démographiques (DISED) et de l’appui financier du centre des recherches statistiques, économiques, sociales et de formation pour les pays Islamiques (SESRIC). Elle répondait au souci commun du MFF et de la DISED de faciliter le recyclage des cadres féminins des secteurs public et parapublic en statistiques sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans divers domaines.

La secrétaire générale du Ministère de la Femme et la Famille(MFF), Yasmine Salem Saïd, a procédé mardi dernier au lancement d’un atelier de 2 jours sur les indicateurs sensibles au genre. La cérémonie inaugurale s’est tenue dans la salle de réunion du MFF.

L’événement y a regroupé, outre la haute fonctionnaire du ministère organisateur, le principal responsable de la direction des statistiques et des études démographiques (DISED), Idriss Ali Sultan, la formatrice et experte internationale d’origine marocaine, Bouchra Bouziani, et plus d’une dizaine de participantes issues des rangs respectifs de différents ministères sectoriels et établissements publics.

Dans son discours introductif, la secrétaire générale du MFF a mis en exergue l’importance que revêt la tenue de cette session de formation. Et ce au regard des transformations des relations socioéconomiques et de la perception des rôles de chacun qui ont conduit à une significative réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. «Malgré ces progrès visibles, nous n’avons pas encore suffisamment de données et d’indicateurs par sexe ou sensibles au genre», a-t-elle déclaré en substance.

Elle a en outre rappelé que notre pays a connu une évolution positive de la situation des femmes djiboutiennes ces deux dernières décennies. Elle ainsi mentionné la présence des femmes au sein du gouvernement, de l’hémicycle national, de l’université, d’institutions des secteurs public et privé. Mme Yasmine Salem Saïd a par ailleurs souligné que l’utilisation des indicateurs est indispensable pour mesurer les progrès accomplis en matière d’égalité des sexes. Les efforts aussi qui restent à faire dans divers domaines.

Une prise de position qui était partagée par le directeur de la DISED. Idriss Ali Soultan s’est dit réjoui de la tenue de la formation sur les indicateurs sensibles au genre.

«En 2017, une enquête sera menée à Djibouti auprès des ménages qui va prendre en compte les dimensions genres dans son intégralité. Les derniers rapports montrent une évolution très importante à ce propos », a-t-il affirmé avant d’appeler les apprenantes à faire preuve d’assiduité durant cette session de formation.

Animées par l’experte Bouchra Bouziani, ces assises de 2 jours portaient sur l’intégration de la dimension du genre dans les programmes nationaux de développement.

Il s’agit pour leurs instigateurs de donner désormais la primauté aux projets qui prennent en considération les spécificités des femmes et des hommes et contribuent au renforcement de l’égalité entre les sexes.

Rachid Bayleh