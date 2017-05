MFF/Associations des femmes des districts de l’intérieur : Deux jours pour apprendre à fabriquer du fromage de chèvre

Dans le cadre du programme intitulé «Autonomisation des femmes et renforcement des communautés» porté par le ministère de la femme et de la famille en collaboration avec le PNUD, un séminaire de deux jours sur l’apprentissage des différentes techniques de fabrication du fromage s’est achevé jeudi dernier dans le village de Dougoum, de la région de Tadjourah. Les représentants de quinze associations féminines issues des cinq régions du pays ont bénéficié d’une formation de 2 jours dans le domaine de la fabrication du fromage. Un jeune artisan fromager, Aboubaker Mohamed Daoud, secrétaire général de l’association des habitants de ce village a dirigé les travaux de cet atelier.

La petite localité Dougoum, située à 18 km de la ville de Tadjourah, a accueilli mardi dernier du 9 mai les représentantes des associations féminines de différentes régions du pays. L’objectif de ce déplacement était d’initier celles-ci aux différentes techniques et étapes de la production de fromage. Elles étaient venues d’Ali Sabieh, d’Assamo, Ali Addé, Dikhil, Yoboki, Mouloud, Arta, Weah, Damerjog, Tadjourah, Ripta, et du district d’Obock pour apprendre cette activité génératrice de revenus. A noter que ce projet est financé par l’USAID.

Le coordinateur du projet d’autonomisation des femmes et du renforcement des communautés, M. Abdourazak Ahmed Idriss et le président de l’association des habitants du village touristique de Dougoum, Daoud Ahmed Daoud, la responsable du Bureau régional du genre de Tadjourah, Mme Kadiga Mohamed Ibrahim alias Hamama, Hawa Ahmed Ali représentante du MFF ainsi que les membres de l’association des habitants de ce village ont assisté à ce séminaire. Un jeune artisan fromager, Aboubaker Mohamed Daoud, spécialisé dans la fabrication du fromage a dirigé les travaux. A chaque étape de la fabrication du fromage, ce dernier insistait sur l’hygiène du matériel et de l’artisan fromager. A l’issue de deux jours de travaux, les représentantes des associations des femmes des cinq districts du pays ont acquis les connaissances techniques nécessaires à la fabrication du fromage de chèvre.

Lors de la cérémonie de clôture de la formation qui s’est déroulée dans la grande case, siège de l’association des habitants de ce village, le coordinateur du projet d’autonomisation des femmes et du renforcement des communautés, M. Abdourazak Ahmed Idriss a pris la parole en premier. Il a remercié les Dougoumois pour leur hospitalité durant les deux jours de ces travaux. «Cette structure hiérarchisée que vous avez mise en place et la manière dont vous avez gardé votre village, propre sont exemplaires, je vous félicite !» a-t-il dit. Et puis, s’adressant aux bénéficiaires, il a indiqué: «Je suis convaincu que les connaissances acquises et les idées échangées vous seront utiles non seulement pour les associations que vous représentez mais pour l’ensemble des autres associations de vos localités.» Par ailleurs, Abdourazak a remercié le jeune artisan fromager qui a accepté de partager son savoir-faire avec ses sœurs et mères du milieu pastoral. Le président de l’Association des Habitants de Dougoum, Daoud Ahmed Daoud a quant à lui félicité les participantes qui selon lui ont fait preuve d’assiduité et de ponctualité lors de ces deux jours. «Les participantes étaient vraiment intéressées et déterminées à apprendre à fabriquer le fromage. Je les félicite toutes» a dit le président Daoud. Chacune des bénéficiaires de la formation a reçu un certificat qui en atteste de sa maîtrise des techniques de fabrication du fromage de chèvre.

Rachid Bayleh