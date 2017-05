MFF – Un séminaire sur la maîtrise du temps et la gestion des priorités

Un séminaire sur la maitrise du temps et la gestion des priorités s’est achevé lundi dernier dans les locaux du ministère de la femme et de la famille (MFF). Durant cinq jours de formation, des cadres des différents départements de ce ministère ont bénéficié d’un encadrement de haut niveau en matière de gestion du temps et des priorités, dispensé par un expert de l’institut supérieur de comptabilité et administration des entreprises (ISCAE), M. Mahyoub Mohamed Mahyoub.

La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Houmed Hassan, a présidé la cérémonie de clôture des travaux de cette formation. La directrice de l’ISCAE, Mme Choukri Abdillahi Mohamed, la secrétaire générale du MFF, Mme Yasmine Salem Said, sa collègue en charge de la promotion du genre, Mme Choukri Houssein Jibah, ainsi que le coordinateur du projet sur l’autonomisation des femmes et du renforcement des communautés, M. Abdourazak Ahmed Idriss, ont assisté à cet événement.

Durant cinq jours de travaux, 22 hauts responsables du MFF ont du s’approprier les outils nécessaires dans les domaines de la maitrise du temps et de la gestion des priorités. L’ISCAE a dépêché un expert spécialisé en gestion de ressources humaines M. Mahyoub Mohamed Mahyoub pour diriger les travaux de cette session formation.

Une série d’interventions a ponctué la cérémonie de clôture de ces assises studieuses. La secrétaire générale du MFF, Mme Yasmine Salem Saïd, et la directrice de l’ISCAE, Mme Choukri Abdillahi Mohamed, ont respectivement félicité les participants qui ont fait preuve d’assiduité et de ponctualité.

Prenant la parole en dernier lieu, la ministre Moumina Houmed Hassan a salué la qualité des travaux de formation. S’adressant aux participants, elle a souligné que «Tous ce qu’on apprend nous sert à avancer dans la vie ainsi la gestion des priorités et la maitrise des échéances sont des compétences indispensables à votre efficacité et à votre réussite. Les méthodes et outils de la gestion du temps sont nécessaires pour vous permettre de mieux anticiper et vous organiser au quotidien. Je suis convaincue que les connaissances acquises et les idées échangées vous seront utiles pour vos responsabilités actuelles et futures.» Par ailleurs, Mme Moumina Houmed Hassan a remercié l’ISCAE qui a mis au point un programme de formation utile pour les cadres de son ministère.

Bien imprégnés de toutes ces considérations, les apprenants se sont vus décerner des certificats qui attestent de leur maîtrise des outils de la gestion du temps et des priorités pour mieux servir leurs services respectifs.

Rachid Bayleh