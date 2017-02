MFF – La secrétaire générale de l’OIF reçue en audience par Mme Moumina Houmed Hassan

La ministre de la femme et de la famille, Moumina Houmed Hassan, a accueilli mercredi dernier dans la grande salle de réunion de son ministère une délégation de l’Organisation Internationale de la Francophonie(OIF) conduite par sa secrétaire générale, Mme Michaëlle Jean. Notre représentant permanent auprès de l’OIF et de l’UNESCO, l’ambassadeur Ayed Mousseid Yahya, deux de ses proches collaborateurs, ainsi que M. Mohamed Abdi Guedi et Mme Amina Yonis, tous deux conseillers techniques au MFF, ont assisté à cette rencontre.

La semaine dernière lors de son troisième jour de visite à Djibouti, la secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Mme Michaëlle Jean, et sa délégation avaient rendez-vous mercredi après midi avec Mme Moumina Houmed Hassan.

La rencontre a eu lieu dans la salle de réunion du Ministère de la Femme et de la Famille. Le directeur régional de l’OIF, Malik Sarr, et notre représentant auprès de cette organisation, l’ambassadeur Ayed Mousseid Yahya, ont assisté aux échanges entre la ministre de la Femme et la Famille et la visiteuse de marque.

Après un accueil chaleureux, Mme Moumina Houmed Hassan a d’abord remercié son hôte pour sa visite historique à Djibouti.

Durant leur tête à tête, la ministre a présenté les projets que son département ministériel mène pour rendre la femme djiboutienne économiquement autonome. Elle a aussi mis en exergue l’engagement fort que le gouvernement djiboutien a pris en faveur de l’abandon de l’excision, sous toutes ses formes,. Cet engagement n’est pas exempt d’actions concrètes sur le terrain. Comme l’a relevé Mme Moumina Houmed Hassan, les efforts concertés de la puissance publique et la société civile poursuivent de concert des efforts tournés vers l’éradication des mutilations génitales féminines sur l’ensemble du territoire national.

Elle a en outre soulevé d’autres réalités tangibles de l’amélioration de la condition féminine au pays. L’une des plus visibles est l’irruption de ses consœurs djiboutiennes sur la scène politique et les sphères de décision des secteurs public et privé où elles occupent des postes à responsabilité.

Prenant la parole à son tour, la secrétaire général de l’OIF a salué les actions du Ministère de la Femme et la Famille visant à améliorer la situation de la femme djiboutienne, citant l’exemple des coopératives de femmes. Mme Michaëlle Jean a affirmé que son institution envisage de mettre en œuvre un important programme d’incubateurs et d’accélérateurs d’entreprises parmi les pays francophones. Et ce dans le but qui est d’aider les jeunes filles et les femmes entrepreneurs. Elle a finalement exprimé le souhait de voir participation la ministre de la Femme et la Famille participé au forum de la francophonie qui aura lieu à Bucarest prochainement.

Par la suite, le conseiller technique auprès de la ministre, Mohamed Abdi Guedi, a fait devant la délégation de l’OIF un exposé sur l’historique et la portée des actions entreprises par le MFF depuis sa création.

A l’issue de cette rencontre, Mme Moumina Houmed Hassan a remis des cadeaux aux mains de la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie.

Rachid Bayleh