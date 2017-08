MFF : Organisation d’un concours pour les alphabétiseurs en langues locales

Le Centre d’Action Sociale et d’Autonomisation des Femmes (CASAF) sis à Balbala a abrité lundi dernier un concours de recrutement des futurs alphabétiseurs en langues nationales. Organisé par le ministère de la Femme et de la Famille, celui-ci a réuni quelque 105 candidats issus de la capitale et des régions de l’intérieur.

Lundi dernier, 105 futurs alphabétiseurs nationaux se sont présentés aux épreuves écrites et orales en Afar et en Somali, organisées par le Ministère de la Femme et de la Famille. Supervisé par le personnel du MFF, ce concours qui s’est déroulé dans les salles du Centre d’Action Sociale et d’Autonomisation des Femmes (CASAF) a été préparé par des conseillers pédagogiques du CRIPEN.

Ce projet d’alphabétisation s’inscrit dans le cadre de l’autonomisation des femmes. Il vise non seulement à promouvoir les langues nationales mais aussi à réduire le taux d’analphabétisme élevé chez les femmes djiboutiennes et contribuer à leur autonomisation.

Lors d’une brève allocution faite à cette occasion, le secrétaire général par intérim du MFF, Mohamed Abdi Guedi a souligné que son ministère comptait, avec l’appui du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFOP) et du Secrétariat d’Etat aux Affaires Sociales (SEAS) alphabétiser un nombre de 36.000 femmes sur les trois années à venir.

«Pour y arriver, le MFF n’a pas ménagé ses efforts pour que ces femmes apprennent dans les meilleures conditions. Et l’une de ces conditions est la mise à leur disposition des enseignements de qualité et des alphabétiseurs qui ont le niveau requis d’où l’organisation de cet examen», a-t-il affirmé.

Il a aussi ajouté que «les candidats de ce concours qui donneront satisfaction à ce test composé d’une épreuve écrite d’une heure et demi en Somali et en Afar et d’une épreuve orale seront recrutés et recevront une formation en andragogie pendant 1 semaine».

Avant de souhaiter une bonne réussite à tous les candidats, M. Mohamed Abdi Guedi a rappelé que le MFF avait organisé en octobre 2016 une phase pilote d’alphabétisation qui s’est déroulée sur trois sites : l’UNFD, le CASAF et le siège d’une association féminine de PK12. Cette initiative a permis à quelque 180 femmes djiboutiennes de bénéficier des cours d’alphabétisation pendant une période de 8 mois.

«Le résultat de cette phase pilote a été probant et c’est pourquoi nous comptons lancer la phase de généralisation en alphabétisant cette fois-ci 36000 femmes en trois ans sur tout le territoire national à raison de 12000 femmes par an», a-t-il déclaré en substance.

Rachid Bayleh