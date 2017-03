MFF : Inauguration d’une garderie à Arta

Le mardi 14 mars dernier, une délégation, conduite par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Houmed Hassans’est rendue mardi 14 mars dernier sur les hauteurs d’Arta. Et ce, rappelons-le, en compagnie du ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles, Yacin Houssein Bouh, de la secrétaire générale de l’UNFD, Fatouma Moussa Abdi, et de la représentante résidente par intérim de l’UNICEF à Djibouti, Alexandra Ilmer. La ministre a d’abord inauguré une garderie puis a visité à un stand d’exposition de produits artisanaux de toutes sortes et a finalement parrainé un atelier de sensibilisation sur l’intégration économique réussie des femmes des régions qui s’est tenu dans la grande salle de réunion du conseil régional d’Arta.

Rendre les femmes et les jeunes filles du pays économiquement autonomes a toujours été l’un des objectifs du gouvernement djiboutien qui, avec l’aide des organisations internationales et des pays amis, multiplie les actions pour y parvenir. Mardi 14 mars dernier justement, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Houmed Hassan, accompagnée de son collègue de l’Energie, Yacin Houssein Bouh, originaire de la région, inaugurait à Arta une garderie qui permettra aux femmes de mener une activité génératrice de revenu. Il s’agit là d’un projet soutenu financièrement par l’AGFUND (Arab Gulf Programme for development) et l’UNICEF.

La représentante par intérim de l’Unicef, Alexandra Ilmer était d’ailleurs présente lors de cette inauguration. Les autorités locales dont le préfet Abdillahi Darar Okieh, les députés de la région, une représentante du FNUAP, Aicha Ibrahim, le chargé des programmes du PNUD, Artan Saïd Mohamed, une représentante de l’USAID, Saïda Idriss Abdillahi, Elmi Bouh Goudadé et Filsan Elmi Hassan, respectivement président et vice présidente nouvellement élus du conseil régional d’Arta ainsi que des représentantes des associations féminines de la région étaient aussi présentes lors de cette inauguration.

Le ministre de l’énergie M. Yacin Houssein Bouh s’est dit réjoui de voir l’aboutissement d’un projet qui vise à faciliter l’autonomisation économique des femmes. L’objectif est que celles-ci puissent par ce biais participer au développement local et exercer une activité génératrice de revenu.

C’est sous les pas du préfet d’Arta, Abdillahi Darar Okieh, et ceux du président du conseil régional nouvellement élu, Elmi Bouh Goudadé, et des députés de la région que les invités de marques ont d’abord effectué une immersion dans les locaux du conseil régional où les différentes associations des femmes de cette région ont étalé les produits de leurs savoir-faire. Sur les stands, les femmes exposaient une large gamme de produits artisanaux de toutes sortes. Citons, entre autres, du porte-monnaie et porte-clés, des nattes en pailles, des sacs à mains, des trousses, des toukoules miniaturisés, des sabres, des vêtements traditionnels, des ustensiles traditionnels en bois…etc. Les visiteurs ont profité de l’occasion pour acheter quelques uns de ces produits.

Enfin, la ministre Moumina Houmed Hassan a parrainé un atelier de sensibilisation sur l’intégration économique réussie des femmes qui s’est déroulé dans la grande salle de réunion du conseil régional d’Arta.

Rachid Bayleh