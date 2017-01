MFF – Elaborer une nouvelle stratégie contre les MGF

La secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Yasmine Salem Said, a parrainé mercredi dernier à l’hôtel Acacias un séminaire dédié à l’élaboration d’une nouvelle stratégie nationale quinquennale (2017-2021) sur les Mutilations Génitales Féminines.

Tradition stupide et ancienne, l’excision reste une pratique assez courante dans certaines zones du pays. C’est pourquoi le gouvernement djiboutien reste mobilisé pour faire cesser cette horreur. Le ministère de la Femme et de la Famille ne désarme pas et poursuit ses programmes de sensibilisation destinés à al population dans son ensemble. Le MFF est appuyé dans ses efforts par l’UNICEF, le FNUAP et le PNUD. Mercredi dernier aux Acacias s’ouvrait un atelier de deux jours au cours duquel devait être élaborée une stratégie quinquennale contre les mutilations génitales féminines.

Les travaux ont été lancés en présence de la représentante adjointe de l’UNICEF, Alexandra Illmer et d’une vingtaine de participantes issues des rangs de l’Union Nationale des Femmes Djiboutiennes (UNFD), et des représentantes des ministères de la Santé et des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs et de la société civile, c’est-à-dire des organisations telles que l’UNFD et d’autres associations impliquées dans la thématique. L’UNICEF a mis à la disposition du MFF un consultant international en la personne de M. Nagui Damian qui a dirigé les travaux dudit atelier. Il s’agissait de préparer une stratégie et un plan d’action destinés à identifier les grands axes d’interventions du plan d’action, de suivi et d’évaluation, les actions prioritaires ainsi que les ressources et les besoins de chaque acteur.

Une série de discours a ponctué la cérémonie inaugurale dont notamment celui de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille qui a d’abord rappelé que les violences faites au femmes n’étaient pas acceptables au 21ème siècle et que les femmes devaient se serrer les coudes pour les combattre.

« A Djibouti, les MGF sont des pratiques courantes et leurs conséquences néfastes pour la santé de la femme et des enfants ont été largement établies. La prévalence était de 93% en 2006, elle est passée à 78,4% en 2012. Malgré cette diminution, dans certains endroits, on continue cette pratique», a-t-elle fait observer. Quant à la représentante adjointe de l’UNICEF, elle a montré que la persistance des MGF était due à une obligation sociale étroitement liée à la tradition et à la religion. Elle a rappelé que l’analyse de l’évaluation de la stratégie d’abandon des MGF de 2006 indiquait que la pratique des MGF existe sous une forme moins sévère appelée «Sunna».

Elle a souligné en outre que la médicalisation de la pratique était un risque à prendre en compte dans les futurs axes stratégiques et interventions dans la mesure où de plus en plus de parents ont recours au personnel de la santé, en l’occurrence des matrones qui deviennent ainsi des exciseuses occasionnelles. Elle a révélé aussi l’existence de zones non couvertes par aucun des acteurs présents sur le terrain et la non implication des secteurs clés à savoir l’éducation, la jeunesse et le manque d’un système de suivi et d’évaluation opérationnel.

Rachid Bayleh