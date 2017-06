MFF Autonomisation des femmes et renforcement des communautés : Transformer les associations féminines en coopératives

Le ministère de la femme et de la famille en collaboration avec le PNUD a organisé mercredi 14 juin dernier dans la grande salle de réunion du conseil régional de Tadjourah un atelier de formation sur l’entrepreneuriat et la gestion des coopératives. Financé par l’USAID, une trentaine de femmes issues des associations féminines de Ripta, d’Ardo et de la ville de Tadjourah ont bénéficié d’une formation dispensée par une experte djiboutienne dans ces domaines Mlle Raho Ali Ahmed.

Le mercredi 14 juin dernier, dans le cadre du projet «Autonomisation économique des femmes et renforcement des communautés» des cadres du ministère de la femme et de la famille ont réuni une trentaine de femmes issues des associations féminines de Ripta, d’Ardo et de la ville de Tadjourah. L’idée était de former et sensibiliser les femmes en vue de transformer leurs différentes associations en coopératives. Il s’agit là d’un projet soutenu financièrement par l’USAID et techniquement par le PNUD.

Les autorités locales dont le préfet Abdoulmalik Mohamed Banoita, le président du conseil régional Omar Houssein, un député de la région Ahmed Hassan Mohamed, ainsi que le coordinateur du projet M. Abdourazak Ahmed Idriss, la responsable du Bureau régional du genre Mme Kadiga Mohamed Ibrahim et Mlle Fatouma Mohamed Omar cadre du MFF étaient présents dans la grande salle de réunion du conseil régional de Tadjourah ou l’événement a eu lieu.

Après un mot de bienvenue de la responsable du bureau genre Mme Kadiga Mohamed Ibrahim, la parole a été donnée au président du conseil régional, M. Omar Houssein. Il a souligné que ce projet visait à renforcer les capacités des femmes et des jeunes filles issues des associations féminines de la région pour faciliter leur autonomisation économique par un accompagnement pour la transformation en coopératives à leurs associations.

Le préfet Abdoulmalik s’est, pour sa part, dit heureux de participer au lancement d’un projet qui aide les femmes à prendre en main leur avenir économique, pour qu’elles puissent épargner et s’organiser. S’adressant aux participantes de cet atelier, il les a appelées à suivre cette formation avec rigueur, pour qu’elles puissent s’affranchir de la précarité et contribuer au développement économique et social de la région.

Cette série d’interventions s’est clôturée par le discours de l’experte djiboutienne, Mlle Raho Ali Ahmed, qui a d’abord rappelé à titre indicatif que sur le plan mondial, les coopératives génèrent mille milliards de dollars et emploient 100 millions de personnes. «C’est dans l’objectif de reproduire ce modèle de réussite que le ministère de la femme et de la famille a mis en place un programme de formation et de sensibilisation auprès des associations des régions qui opèrent dans divers secteurs tels que l’artisanat, l’agriculture, la pêche, le tourisme…..etc», a-t-elle indiqué en substance.

Ces propos sensibilisateurs de l’experte chargée de diriger la formation, sont allés droit au cœur des femmes des associations de Tadjourah, Ripta et Ardo. Lesquelles sont déterminées à prendre en considération les propos de leur interlocutrice.

Rachid Bayleh