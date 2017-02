MFF Abandon des MGF pour la période 2018-2022 : Une nouvelle stratégie pour accélérer le processus

Mercredi 1er février dernier sous les lustres de l’hôtel Les Acacias, le Ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec l’UNICEF a organisé un atelier qui a réuni des haut cadres des départements ministériels de la santé, de l’éducation, des affaires musulmanes et des biens waqfs, de la justice, de l’intérieur, de la décentralisation, de la jeunesse, des représentants issus des rangs respectifs du haut conseil islamique, du FNUAP, d’organisations non gouvernementales comme Johaniter, et de l’INMP (Institut pour les maladies des populations migrantes). L’idée était de valider une nouvelle stratégie pour accélérer l’abandon de toute forme d’excision à Djibouti pour la période de 2018 à 2022.

Éradiquer complètement toute forme d’excision dans notre pays a toujours été l’un des objectifs du gouvernement djiboutien qui, avec l’aide des organisations internationales, multiplie les sensibilisations et élabore des nouvelles stratégies pour y parvenir. Mercredi dernier justement, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Houmed Hassan, accompagnée de sa collègue en charge des Affaires Sociales, Mouna Osman Aden, procédait au sein de l’hôtel Les Acacias, au lancement d’un atelier de validation sur une nouvelle stratégie d’abandon de toute forme d’excision pour la période de 2018 à 2022.

La représentante adjointe de l’UNICEF, Mme Alexandra Illmer, la secrétaire générale de l’UNFD, Mme Fatouma Moussa, et le secrétaire général du Ministère de la Santé, Dr. Ahmed Robleh Abdilleh, étaient d’ailleurs présents à l’hôtel Acacias où a eu lieu la cérémonie de lancement de cet atelier.

Après un mot de bienvenue de la directrice de l’enfance du MFF Mme Fozia Ali Osman, la parole a été donnée à la représentante adjointe de l’UNICEF. Mme Alexandra Illmer a souligné que cet événement marque une étape très importante au niveau de la promotion et de la protection des droits des enfants, en particulier la protection de l’intégrité physique de la fille et de la femme à Djibouti. Elle a rappelé que cet événement coïncide avec la Journée Zéro tolérance aux MGF que les pays du monde ont célébré le 6 février.

Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la santé Dr. Ahmed Robleh a retracé les pathologies d’origines gynécologique et obstétrique que causent les pratiques de cette ancienne tradition stupide.

Quant à la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Houmed Hassan, elle a souligné que son département ministériel en collaboration avec l’UNFD avait élaboré et mis en œuvre une stratégie nationale quinquennale 2007-2011 dans la perspective d’obtenir l’adhésion nationale gage de succès en faveur de l’abandon total de toutes formes d’excision.

«A terme, celle-ci été évaluée et les résultats de l’évaluation ont montré une nette évolution des mentalités face à l’abandon de toutes formes d’excision et une tendance vers la baisse du phénomène. Mais, malgré cette tendance de baisse, l’évaluation a par ailleurs, mis en exergue que le risque de la médicalisation de la pratique reste encore élevée, que certaines zones ne sont pas couvertes par des activités de sensibilisation et d’autre part que certains acteurs clés restent inactif sur ce sujet.» ajoute-t-elle.

Le constat a valu au MFF d’élaborer une nouvelle stratégie assortie d’un plan d’action quinquennal. Et ce dans le but qui est de redynamiser le dispositif de la riposte nationale contre les mutilations génitales féminines.

La parole fut finalement donnée à l’expert international, M. Nagui Demian, qui a présenté la nouvelle stratégie quinquennale 2018 – 2022.

Au cours de cet atelier, les discussions entre les participants ont mis en lumière les objectifs de la stratégie, les résultats escomptés ainsi que les interventions pour la mise en œuvre de cette stratégie.

Rachid Bayleh

La parole à… Alexandra Illmer, Représentante adjointe de l’UNICEF à Djibouti :- «L’excision est une forme d’inégalité des genres profondément enracinée dans les structures sociales et économiques des pays et des communautés où elle est pratiquée et représente le contrôle qu’exerce la société sur les femmes. Cette pratique constitue une violation des droits humains fondamentaux des filles et des femmes car elle les prive de leur intégrité physique et mentale, de leur droit à une existence exemptée de violence et de discrimination, et certains cas hélas, de la vie même. Le contexte national et les avancées enregistrées par Djibouti brièvement. En 2015, le Ministère de la Femme et de Famille en partenariat avec l’UNICEF, a effectué l’évaluation de la première et précédente stratégie nationale MGF. Les résultats de cette évaluation montrent une tendance vers la baisse du taux de prévalence et une préférence vers la forme la moins sévères. Par exemple, au cours des vingt dernières années, les enquêtes montrent une réduction significative de la prévalence de la pratique à Djibouti. En 2006 selon l’enquête des ménages à multiplies indicateurs de 2006 (l’EDIM), l’excision a affecté 93,1% des femmes âgées de 15 à 49 ans. En 2012, des comparaisons de groupes d’âge révèlent que, bien que plus de 95% des femmes de plus de 20 ans ont été excisées, la même chose est vrai pour 79,6% de celles âgées de 10-19 ans – un groupe qui pourrait être considéré comme sans risque, puisque l’âge de l’excision se fait rarement au-delà de 10 ans. La prévalence globale de MGF / E (0-60 + ans) est maintenant estimée à 78,4%. Nous comptons saluer le Ministère de la Femme et de la famille qui en partenariat avec l’UNICEF a engagé les expertises requises pour l’élaboration de la nouvelle stratégie d’accélération de l’abandon de toutes les formes d’excision assorti d’un plan d’action et d’un plan de suivi-évaluation pour la période de 2018-2022. L’approche participative privilégiée pour l’élaboration de ladite stratégie a permis l’implication des tous les acteurs institutionnels, la société civile ainsi que les communautés de 5 régions et démontre l’importance d’acquérir le consensus de tous et de toutes pour élimination totale de la pratique.

La stratégie constituera la référence nationale pour la promotion et la protection des droits des enfants, en particulier la protection de l’intégrité physique de la fille et le succès de sa mise en œuvre demandera un effort concerté et cohérent de l’action de toutes les parties prenantes. Et nous félicitons le ministère de la Femme et de la Famille qui assurera la coordination de la mise en œuvre de cette stratégie, de son plan d’action quinquennal et d’un plan de suivi et évaluation (2018-2022)».