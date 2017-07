MET/Port de Djibouti : Un nouveau port minéralier au fond du Ghoubet

Le nouveau port du Ghoubet, inauguré le 22 juin par le chef de l’Etat, a été construit par le groupe chinois China Harbour Engeneering Company. L’ambassadeur de Chine, M. Fu Huaqing était présent ainsi que d’autres hautes personnalités.

Le président de la république a inauguré jeudi 22 juin, le nouveau port minéralier du Ghoubet, destiné exclusivement à l’exportation du sel du Lac Assal et d’autres minerais vers l’étranger.

A son arrivée, le président a été accueilli par le premier ministre, AKM, le ministre de l’équipement et des Transports Mohamed Abdoulkader, le président de l’Autorité des ports et des zones franches, Aboubaker Omar Hadi, etc.

Les membres du gouvernement, les parlementaires, ainsi que les représentants du corps diplomatique ont pris part à cette cérémonie.

Construit par la société chinoise « China Harbour Engeneering Company, ce terminal permettra à notre pays d’exporter plus de 5 000 000 de tonnes de sel à travers le monde entier.

Toute la population de la localité était de sortie pour acclamer comme il se doit les officiels et le président de la république par cette chaude journée de juin.

En effet, jeunes et moins jeunes ont tenu à faire le déplacement pour participer à la communion.

Les travaux de réalisation du nouveau port du Ghoubet ont été confiés à la société chinoise China Harbour Engeenering Company avec un financement de plus de 64 millions de dollars.

Avec des équipements ultra modernes, ce nouveau terminal peut accueillir des navires de nouvelle génération.

Rempli de légendes millénaires, le secteur du Ghoubet est désormais destiné à devenir un haut lieu du commerce international du sel « made in Djibouti ».

Dans la série des discours officiels, le président de l’APZF, Aboubaker Hadi, que ce nouveau port permettra à notre pays de jouer son rôle de carrefour. « Djibouti va valoriser sa ressource naturelle qu’est le sel. Le sel fait partie de notre histoire depuis des millénaires », a-t-il dit.

M. Hadi a ajouté que ce port permettra aux habitants de cette région de trouver des emplois, ce qui, a-t-il dit, stimulera la croissance.

Pour sa part, l’ambassadeur de chine à Djibouti, M Fu Hiaqang a pour sa part déclaré qu’en cette année du quarantième anniversaire de l’indépendance de notre pays, beaucoup de projets ont vu le jour. « Ceci démontre, a-t-il dit, les efforts inlassables du gouvernement et du président de la République. L’année 2017 est la saison des récoltes pour le peuple djiboutien. »

Pour le ministre de l’équipement et des transports, le lac Assal constitue un gisement inépuisable puisque plus de 6 millions de tonnes de sel y sont apportées chaque année par l’infiltration de l’eau de mer et des sources chaudes salées.

Le ministre de l’équipement et des transports a par ailleurs précisé que la région du lac Assal possédait des potentialités touristiques non négligeables.

« La vallée du Rift représente un potentiel de ressources géothermique dont les travaux de construction d’une centrale géothermique sont en cours d’exécution. Ce projet porteur d’espoir offrira un développement durable à ce lieu rempli de mystères et de légendes ».

Pour le chef de l’état, ce nouveau port minéralier constitue un outil inédit au service de la diversification du secteur des transports et ouvre de nouvelles perspectives pour l’économie nationale dans un secteur encore sous-exploité.

« Afin que tout le potentiel de cet or blanc devienne une source de prospérité pour la région, nous avons investi dans ce nouveau port pour permettre à notre pays de, non seulement extraire mais aussi et surtout transporter et transformer nos matières premières de la manière la plus compétitive possible. En effet, il nous a paru crucial d’équiper cette zone productrice de sel, des infrastructures adéquates, afin de libérer son potentiel économique et industriel » a déclaré en substance le président Guelleh.

N. Kadassiya