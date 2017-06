MET/ANM : Le ministre somalilandais des Transports en visite à Djibouti

Le ministre de l’équipement et des transports Mohamed Abdoulkader Moussa a reçu hier dans son cabinet le ministre somalilandais de l’aviation civile et des Transports, M. Farhan Adam Haibe. En visite de travail de deux jours, le ministre somalilandais était accompagné du directeur de la météorologie du Somaliland, M. Rachid Ali Hadi. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la signature d’un mémorandum d’entente entre l’agence nationale de météorologie de Djibouti et les services somalilandais de météorologie.

L’accueil a été chaleureux et fraternel. Le ministre somalilandais de l’aviation civile et des Transports, M. Farjhan Adma Haibe, en visite de travail dans notre pays, a été accueilli par le ministre de l’Equipement et des Transports, M. Mohamed Abdoulkader Moussa. Sa visite a pour objectif le renforcement des liens de coopération entre le Somaliland et la République de Djibouti. Les autorités de l’entité autonome souhaitent notamment voir leurs services de météorologie bénéficier de l’expertise du personnel de l’agence nationale de la météo de Djibouti. Etaient présents à cette entrevue le secrétaire général du ministère des transports et de l’équipement, Saïd Nouh, et le directeur du transport, Ali Ahmed Youssouf. Le ministre des transports, M. Mohamed Abdoulkader Moussa, a affirmé à son homologue somalilandais la disponibilité du gouvernement djiboutien pour soutenir sa volonté de rehausser les services météorologiques de son pays.

Réunion de travail à l’Agence Nationale de la Météorologie de Djibouti … Le ministre de l’équipement et des transports, Mohamed Abdoulkader Moussa, a par la suite conduit le ministre somalilandais du transport aérien Farhan Adam Haibe à l’Agence Nationale de la Météorologie situé au sein de l’aéroport international de Djibouti.

A son arrivée, la délégation a été accueillie par le directeur général adjoint de la météorologie, Abdourahman Youssouf Nour. Après un accueil chaleureux du personnel de cette agence, le directeur adjoint de l’agence national de météorologie a présenté l’ANM.

En effet, les services djiboutiens de la météorologie ont été créés en 1901 avant de devenir en 2010 l’agence nationale de météorologie de Djibouti. Par la suite, le directeur adjoint de l’ANM a présenté les différentes stations d’enregistrement dont dispose son institution. « Nous avons deux gros demandeurs des services météorologiques, il s’agit de l’Aéroport international de Djibouti et la Marine djiboutienne. En effet, ces deux institutions sont très dépendantes de la météo. Par contre, nous fournissons gratuitement nos services au ministère de l’agriculture. » Par ailleurs, le directeur adjoint a poursuivi en donnant des explications sur le fonctionnement des appareils modernes de fonctionnement de l’ANM et des systèmes de prévention.

Dans une brève intervention, le ministre de l’équipement et des transports Mohamed Abdoulkader Moussa a précisé que la visite de son homologue s’inscrivait dans le cadre de la mise en place d’un mémorandum d’entente entre les deux services de météorologie des deux pays. « Comme vous le savez l’agence nationale de météorologie de Djibouti est née il y a déjà dix ans. Nous avons beaucoup de stations météorologiques et nous voulions de ce fait consolider les relations entre ces deux institutions en créant un partage d’expériences. Djibouti va pouvoir aider son voisin somalilandais en matière de formation dans le système d’information de la météorologie » a-t-il affirmé.

Pour sa part, le ministre somalilandais s’est réjoui de l’accueil qui lui a été réservé par son homologue djiboutien. « Je ne peux que me réjouir de l’accueil que m’a réservé mon homologue, et je suis confiant dans l’avenir des relations de travail entre votre agence nationale de météorologie et notre institution », a-t-il déclaré.

En fin de matinée, le ministre somalilandais de l’aviation civile et des Transports M. Farhan Adam Haibe a remis à son homologue djiboutien une plante, synonyme de l’amitié entre les deux institutions de Djibouti et du Somaliland.

N. Kadassiya