MET/ Norinco International Etude de pré faisabilité d’un projet de tramway à Djibouti-ville : Signature d’un mémorandum d’entente

Le ministre de l’Equipement et des Transports, Mohamed Abdoulkader Moussa Helem, a reçu hier, dans son cabinet ministériel, une délégation chinoise conduite par le vice-président de la Société Norinco International, Wang Xiaobing.

La rencontre s’est déroulée en présence de plusieurs hauts fonctionnaires du département ministériel de l’équipement et des transports. Citons, entre autres, le secrétaire général, Saïd Nouh Hassan, et la directrice en charge des statistiques, des études prospectives, et des affaires juridiques, Fatouma Awaleh Osman.

Les deux parties ont entériné la signature d’un mémorandum d’entente sur une étude de pré faisabilité d’un projet de tramway dans notre capitale.

Dans sa brève intervention faite sur place, le ministre de l’Equipement et des Transports s’est félicité de la conclusion de ce protocole d’accord qui vise à multiplier les lignes de desserte urbaines depuis le plateau de Marabout jusqu’à la banlieue de Balbala. Il a aussi déclaré que la prochaine mise en service de ce tramway contribuera au désengorgement de la circulation urbaine sur les artères les plus fréquentées et sera en phase avec les grandes orientations du schéma directeur de l’aménagement urbain de Djibouti-ville.

Pour sa part, le vice-président de Norinco International s’est dit réjoui de la signature du présent accord. Le fait est, a-t-il ajouté, révélateur de l’excellence des relations bilatérales sino-djiboutiennes dans divers domaines stratégiques.