MET : M. Mohamed Abdoulkader Moussa visite les services océanographiques de Brest

A la tête d’une délégation nationale, le ministre de l’Equipement et des Transports, M. Mohamed Moussa Abdoulkader, s’est rendu à Brest, en France. Ce déplacement de travail s’inscrit dans le cadre de la coopération liant Djibouti et la France en matière d’hydrographie et d’océanographie. Et ce au travers de l’arrangement administratif que les deux pays ont signé en 2006.

Au cours de son séjour à Brest, le ministre a visité les services hydrographiques et océanographiques. Ce faisant, il était accompagné par l’ancien directeur général du port de Djibouti et actuellement conseiller spécial auprès du président de la République, M. Aden Ahmed Doualeh, le commandant de l’enceinte portuaire, M. Mohamed Moussa Abar, et le directeur des affaires maritimes et coordinateur national de SHOM, M. Ali-Mirah Chehem Daoud. Cette visite s’est faite en deux étapes. La première phase a été marquée par une réunion très fructueuse que le ministre et sa délégation ont eue à Paris avec le directeur général de SHOM. La rencontre a été l’occasion pour la partie djiboutienne de présenter le développement du secteur portuaire du pays et la nécessité du toilettage du document- cadre de coopération en prenant en compte de nouveaux aspects tels que la formation ou l’assistance technique. La deuxième étape a été essentiellement ponctuée par des immersions au cœur même de l’institution à Brest.

Cette visite intervient à un moment de reconfiguration de nos côtes avec les nouvelles constructions d’infrastructures portuaires en cours et celles à venir dans un proche futur. Toujours est-il que la dernière campagne nationale de levés hydrographiques remonte à une dizaine d’années. La confidence émanait du ministre de l’Equipement et des Transports. « Il est plus que temps de mettre à jour nos cartes marines où seraient intégrées les nouvelles infrastructures et celles en cours d’édification et ainsi se conformer aux grandes lignes de ” la Convention SOLAS”, l’instrument de l’Organisation Maritime Internationale, pour faire de nos ports des ports sûrs, sécurisés, et d’accès facile », a-t-il affirmé auprès de ses interlocuteurs français. M. Mohamed Moussa Abdoulkader s’est en outre dit satisfait de cette concertation avec la direction générale de SHOM. En effet, les deux parties se sont accordées autour du renforcement des liens de coopération par le biais d’une révision de l’arrangement administratif. Et ce en élargissant ses dispositions, notamment dans les domaines de la formation aux métiers d’hydrographe et de cartographe marin. A titre d’information, le ministre de l’Equipement et des Transport que notre pays ne dispose d’aucun hydrographe ou cartographe marin. « Il est temps pour une nation côtière comme la nôtre d’en avoir », a-t-il martelé avec insistance.

Notons au passage que l’arrangement administratif en matière d’hydrographie et d’océanographie, liant Djibouti et la France, s’articule autour de divers axes. Citons le recueil et la diffusion des renseignements de sécurité maritimes, la diffusion des informations nautiques, la tenue à jour et la publication des cartes et ouvrages nautiques dans les eaux djiboutiennes, suivant les principes définis par l’Organisation de l’Hydrographie Internationale et répondant aux exigences de la « Convention SOLAS ».

Rappelonas enfin que ladite convention, et notamment son chapitre 5, impose aux pays l’obligation de prendre les dispositions en vue de rassembler et de compiler des données hydrographiques, de publier, diffuser et tenir à jour les renseignements nautiques nécessaires à la sécurité de la navigation, de veiller à ce que les cartes marines et les publications nautiques soient aussi uniformes que possible et à tenir compte, dans la mesure du possible, des résolutions et recommandations internationales pertinentes dans l’élaboration et la diffusion des cartes marines, d’instructions nautiques, des livres de phares, d’annuaires des marées, et d’autres publications nautiques, le cas échéant, qui puissent répondre aux besoins d’une meilleure sécurisation de la navigation.