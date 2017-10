MERN/CUA : La commissaire Amani Abou-Zein reçue en audience par M. Yonis Ali Guedi

Le ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles, M. Yonis Ali Guedi, a rencontré hier, dans son cabinet ministériel, la commissaire en charge des infrastructures et de l’énergie au sein de la Commission de l’Union Africaine, Dr. Amani Abou-Zein. La visiteuse de marque était accompagnée par un expert en énergie, M. Philippe Niyongabo. Arrivée mardi dernier à Djibouti dans le cadre d un accord de don appuyant les activités exploratoires de l’ODDEG,, la commissaire de l’UA s’est entretenue avec le ministre de l’Energie de plusieurs sujets relatifs au développement des énergies et au processus de valorisation des ressources naturelles. M. Yonis Ali Guedi a saisi l’occasion pour lui faire une large présentation de la politique énergétique du gouvernement et de la valorisation des ressources naturelles sous les cieux djiboutiens. De son côté, Dr. Amani Abou-Zein a évoqué les opportunités de collaboration entre le MERN et la CUA dans les secteurs de l’énergie et des ressources naturelles. « En effet, Djibouti emprunte un schéma de développement dans les secteurs de l’énergie et des ressources naturelles dont la Commission de l’Union Africaine est disposée à soutenir », a-t-elle conclu.