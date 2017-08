MERN/ Salt Investment S.A : Signature de l’avenant de la convention de concession du projet de bromure sodium au Lac Assal

Une cérémonie de signature de l’avenant de la convention de concession du projet de bromure sodium au lac Assal s’est tenue hier au Kempinsky entre le Ministère de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles, et la société Salt Investment S.A.

L’événement a vu la participation du ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles, Yonis Ali Guedi, du secrétaire général par intérim au MERN, Houmed-Gaba Omar Abdoulkader, de la conseillère du bureau économique et commercial de l’ambassade de Chine à Djibouti, Ge Hua, du secrétaire du bureau du conseiller économique et commercial de l’ambassade de Chine à Djibouti, Xiong Fangxing, ainsi que d’autres représentants du ministère de l’énergie et de la société Salt Investment S.A.

La signature de l’avenant de la convention de concession du projet de bromure sodium au lac Assal a pour objectif de développer par extension l’exploitation et la production du bromure de soduim et ses dérivés sur les sites du Lac Assal et du Goubet et dans le programme de la lutte contre le chômage.

La cérémonie a débuté par un mot de bienvenue du chef de service de la géologie et l’exploration minière au MERN, Djama Robleh Djama. Il a ensuite cédé le micro au ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles.

« Ce projet est considéré comme hautement stratégique pour le développement économique et social de la République de Djibouti. Il devrait permettre de donner à la République une place significative dans l’industrie saline, de générer des flux financiers importants contribuant au développement économique du pays et à la création », a affirmé M.Yonis Ali Guedi. Le programme sera mené dans la région de lac Assal et la baie de Goubet. Il consiste en la production de 52.000 tonnes de bromure de sodium avec 60.000 tonnes de soude caustique ensemble. Il prévoit également la construction d’une usine désalinisation de l’eau de la mer et d’une usine de production d’électricité.

Prenant la parole à son tour, la conseillère du bureau économique et commercial de l’ambassade de chine à Djibouti a souligné que la société Salt Investment va s’aligner sur la stratégie du gouvernement de Djibouti. « Nous allons assumer nos responsabilités et saisir les opportunités présentes. Nous allons finir rapidement la construction des usines indispensables et lancer la production, pour que le lac Assal soit une zone industrielle compétitive. La baie Ghoubet va devenir une ville côtière et écologique combinant les éléments traditionnels et modernes. Le projet va être le symbole de l’amitié entre Djibouti et la Chine. Il va améliorer les conditions de vie de la population dans la région d’Assal et contribuer au développement économique de Djibouti », a déclaré Mme Ge Hua.

La réalisation de ce projet permettra l’implantation de divers industries de dérivés du sel tels que la fabrication de détergents, d’acides caustiques et de chlore et doter notre pays d’un tissu industriel moderne et viable tout en respectant les exigences de la préservation de l’environnement.

La région du lac Assal va très bientôt se transformer en un pôle de développement économique regroupant des activités extractives et de transformation des ressources naturelles et disposant de toutes les infrastructures nécessaires à ces activités.

Neima Ahmed

Le point avec…Yonis Ali Guedi

Ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles

D’emblée, je dois dire que c’est à la fois un grand plaisir et un honneur pour moi de procéder dans le cadre de cette cérémonie, à la signature de l’avenant de la Convention de Concession du Projet de production de Bromure de soduim au Lac Assal. Je voudrais saisir l’occasion pour saluer le promoteur de ce projet d’importance notamment les efforts des cadres de Salt Investment ainsi que la disponibilité des technicienset des responsables du Ministère de l’Energie, qui ont tous mené les négociations dans un esprit gagnant-gagnant, mutuellement profitable. Ainsi, la société Salt Investment va développer par extension l’exploitation et la production du bromure de soduim et ses dérivés sur les sites du Lac Assal et du Goubet. Des experts vont opérer dans le domaine de la conception, de la construction de l’industrie du sel répondant aux standards internationaux dans l’optique de réaliser ledit projet dans les meilleures conditions. En effet, ce projet est considéré comme hautement stratégique pour le développement économique et social de la République de Djibouti. Il devrait permettre de donner à la République une place significative dans l’industrie saline, de générer des flux financiers importants contribuant au développement économique du pays et à la création d’emplois. Compte tenu de son importance pour le pays, le promoteur a sollicité et obtenu les conditions optimales de réalisation du Projet permettant de donner à l’Investisseur toutes les garanties, facilités et avantages nécessaires à la sécurité de l’investissement et des opérations logistiques.

Aussi, ai-je donné des instructions claires à tous les responsables chargés de ce projet au niveau du Ministère de l’Energie, d’accorder toute l’attention nécessaire à ce projet en termes de facilitations et d’assistance pour sa concrétisation effective dans les meilleures conditions possibles.

Par notre part, nous nous en réjouissons et souhaitons bonne chance et succès à Salt Investment.

Propos recueillis par Neima Ahmed