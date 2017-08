MERN : Une importante délégation chinoise en visite à Djibouti

Le vice-président du group Poly-GCL et le directeur-adjoint de la Banque chinoise de Développement ont été reçus hier par le ministre de l’Energie. L’entretien a porté sur le projet de gazoduc djibouto-éthiopien.

Le Ministre de l’Energie, chargé des Ressources naturelles, M. Yonis Ali Guedi a reçu hier après-midi dans son cabinet une importante délégation chinoise conduite par le vice-président de la Société POLY-GCL Petrolum Group, M. Li Wei et le Directeur Adjoint de la Banque de développement de Chine. Cette visite s’inscrit dans le cadre du projet de pipeline gazier, de l’usine de liquéfaction et du terminal gazier entre l’Ethiopie et la République de Djibouti, qui sera financé par POLY-GCL Petrolum Group Holding Limited à hauteur de 4 milliards de $. Le projet en question porte sur la construction d’un gazoduc qui transportera jusqu’à 12 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an depuis l’Ethiopie vers Djibouti. L’usine de liquéfaction et le terminal seront localisés à Damerjog. La construction du gazoduc d’environ 700Km de l’Ethiopie à Djibouti permettra à l’Ethiopie d’exporter du gaz vers la Chine via Djibouti. Le ministre a rappelé l’excellence des relations entre la République de Djibouti et la République Populaire de Chine avant d’évoquer l’importance que revêt un tel projet pour le développement industriel tant au niveau régional que national, et a assuré que le gouvernement djiboutien soutenait pleinement ce projet et qu’il était prêt à mettre en œuvre tous les efforts nécessaires afin qu’il puisse démarrer le plus rapidement possible.

De leur côté, le Vice-président de POLY-GCL et le Directeur Adjoint de la Banque de développement de Chine ont tout à tour exprimé leur souhait de collaborer davantage avec le gouvernement djiboutien pour mettre en œuvre ce projet.

Neima Ahmed