MENSUR/UD/ EuroMENA Research Conférence sur la jeunesse et le développement : Regards croisés

La grande salle des banquets du Kempinski était jeudi dernier noire de monde. L’assistance était majoritairement composée de jeunes étudiants de l’Université de Djibouti(UD). Leur présence démontrait l’intérêt qu’il accordait aux travaux de la conférence sur la jeunesse et le développement, organisée par l’UD en partenariat avec EuroMENA Research.

Placée sous l’égide du ministre de l’Enseignement Supérieur et la Recherche, Dr. Nabil Mohamed Ahmed, la cérémonie inaugurale a vu la participation du ministre de l’Education Nationale et la Formation Professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, du secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, M. Hassan Mohamed Kamil, des parlementaires, des ambassadeurs, dont le chef de notre représentation diplomatique à Riyad,

M. Dya-eddine Saïd Bamakhrama, le directeur stratégique du Saoudi Research et Marketing Group, Dr. Abdul Qadir Fantookh, du président de l’Université de Djibouti, Dr. Djama Mohamed Hassan, des universitaires nationaux et régionaux, des jeunes femmes et hommes représentatives de notre population estudiantine.

La journée a été ponctuée de plusieurs interventions faite par des personnalités politiques et des conférenciers. Diverses leçons sont à retenir de leurs discours sur la situation des jeunes et les défis à relever dans la région, le devenir de la jeunesse dans les contextes régional et international.

Tous les intervenants ont successivement évoqué le poids démographique des moins de 18 ans dans les pyramides des âges des pays du Moyen Orient et de l’Afrique. Ils n’ont pas considéré cette réalité comme une « faiblesse » mais plutôt comme une « force ». Car les jeunes incarnent l’espoir du développement, le moteur de l’émergence économique de leurs contrées respectives. Pourvu que les principaux concernés trouvent des solutions durables et innovantes aux aspirations qu’ils nourrissent. Le constat relève d’une évidence. Sans pour autant occulter la difficulté qui se pose aux politiques et aux universitaires. Celle qui est de dresser un profil type des jeunes et de leurs attentes dans notre monde globalisé en perpétuel changement. Comprenez par là que la problématique de la jeunesse est transversale. Elle nécessite la mise en œuvre d’une politique multisectorielle. C’est le cas de la République de Djibouti qui a fait sienne le choix d’une approche équitable, et intégrée dans l’adéquation entre les offres de formations de qualité destinées aux jeunes et leur insertion professionnelle au marché du travail local.

Le principal instigateur de cette stratégie inclusive est le président de la République. Le ministre de l’Enseignement Supérieur et la Recherche l’a rappelé. Avec force et conviction qui lui ont valu ensuite de mettre en exergue la nécessité de promouvoir l’esprit entrepreneurial chez les sortants de notre université.

S’adressant aux jeunes réunis jeudi dernier au Kempinski, le Dr. Nabil Mohamed Ahmed leur a dit que le monde change rapidement et chaque jour. « Les changements vous exposent à plus de défis face à la globalisation, des changements climatiques, des nouvelles technologies, le développement de tous les outils numériques qu’ils soient liés ou non à internet. Je vous appelle à ne pas être uniquement des consommateurs des réseaux sociaux mais utiliser par exemple, internet pour vous former. Imaginer un instant à ce que vous pouvez faire pour vous même quand vous êtes connecté : parcourir les encyclopédies gratuites, suivre des cours gratuits en lignes, apprendre une ou plusieurs langues, contacter des entreprises, acquérir davantage de connaissance et de savoir… ce sont là les clés de l’avenir», a-t-il lancé à l’endroit de ses auditeurs.

L’appel ne les a pas laissés insensibles. Tout comme les universitaires qui sont censés jeter les bases solides d’une pleine implication des moins de 25 ans dans la poursuite des efforts de Djibouti et de ses voisins de la région, tournés vers leur essor socioéconomique.