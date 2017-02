MENFOP/OIF – Faire rayonner le modèle djiboutien au sein du grand espace francophone

A l’issue d’une rencontre de travail studieuse et des échanges pertinents et fructueux avec le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, et son staff, la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie(OIF), Michaëlle Jean, s’est dite enthousiasmée par le modèle djiboutien, « un îlot francophone dynamique et rayonnant au milieu d’un océan anglophone ».

Temps forts de la rencontre…

L’ambiance était studieuse et conviviale, hier au cabinet du ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle. Et pour cause, le ministre Moustapha Mohamed Mahamoud recevait un prestigieux invité en la personne de la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie(OIF), Michaëlle Jean, en visite officielle dans notre pays. Mme Jean était accompagnée notamment des membres de son cabinet et du directeur du bureau régional de l’OIF, Malik Sarr. A noter que dans sa visite de travail à Djibouti, la secrétaire générale de la Francophonie est accompagnée de M. Ayeid Mousseid, ambassadeur de Djibouti en France.

La rencontre d’hier a permis au ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle et à la patronne de la Francophonie d’aborder divers sujets ayant trait non seulement aux défis de la langue française dans le système éducatif mais aussi à la politique de formation professionnelle et de réinsertion sociale des jeunes entre autres. Les échanges entre le ministre et son invité de marque ont été nourris et animés au cours de cette réunion de travail qui a permis de faire un large tour d’horizon de toutes les problématiques liées à la langue, mais aussi et surtout le renforcement de la coopération en vue d’atteindre un développement humain, inclusif et responsable.M. Moustapha Mohamed Mahamoud a saisi l’occasion pour exposer avec lucidité la politique éducative qu’il met en œuvre et les actions fortes entreprises afin de répondre au mieux aux besoins et aux aspirations des djiboutiennes et des djiboutiens pour renforcer la qualité du système éducatif. Il a notamment évoqué les actions tous azimuts dont la politique éditoriale et la mise en place d’une maison d’édition scolaire avec le CRIPEN, la généralisation de l’introduction des tablettes numériques, la tenue d’une consultation et d’un colloque national sur l’amélioration de la qualité des enseignement-apprentissages entre autres…etc. Le ministre a également mis en lumière la batterie de mesures visant à améliorer la qualité et la performance de notre système éducatif grâce à des outils comme la Gestion Axée sur les Résultats, et les réformes visant à accroître les performances de notre école en général. Il a souligné également les programmes d’accompagnement des jeunes déscolarisés et sans diplômes dans leur réinsertion socioprofessionnel. C’est dans ce cadre que l’inspectrice de français, Mouna Ismaïl Abdo, a fait une présentation sur les profils de l’enseignement du français dans les différents niveaux et les orientations du MENFOP ainsi que les nouveautés introduites. Elle a brièvement et expliqué le profil et les finalités de l’enseignement du français dans le système éducatif. Ce qui lui a valu de rappeler les mesures prises pour rehausser l’enseignement du français à l’école, à savoir le français revigoré à travers les choix de l’enseignement du français adapté à son statut et d’un français spécialisé, l’introduction des TICE, le renforcement linguistique de tous les professeurs, tous niveaux et disciplines confondus, le renforcement des volumes horaires de français, l’aménagement d’un environnement culturel et pédagogique et la mise en place d’une politique de la promotion du livre.

Ce qui a suscité l’enthousiasme de la secrétaire générale de la Francophonie qui s’est engagée à accompagner ces efforts en prenant soin de se faire fournir une copie de ladite présentation. Mme Michaëlle Jean s’est dite impressionnée par les efforts et la créativité de cet îlot francophone au milieu d’un océan anglophone.

Dans un second temps, le ministre et la patronne de la francophonie ont eu des échanges de réflexions autour de la mise en réseau de Djibouti avec les autres grands espaces francophones pour « faire rayonner le modèle djiboutien qui devrait servir d’exemple à d’autres entités francophones enclavées » selon les propos de Mme Michaëlle Jean.

A l’issue de leurs échanges, le ministre s’est dit heureux et honoré de la visite de la secrétaire générale de l’OIF qui augure d’une nouvelle ère dans la coopération entre le ministère de l’éducation nationale et l’organisation internationale de la francophonie, dont le directeur du Bureau régional, Malik Sarr, a été chargé par la secrétaire générale de la Francophonie d’apporter un suivi particulier au cas de Djibouti.

Plus généralement, la secrétaire générale de la Francophonie a pris le temps d’aborder avec le MENFOP les actions susceptibles d’être menées dans un avenir immédiat pour faire du modèle djiboutien, un exemple et un phare pour le grand espace francophone mondial. Elle a ainsi soulevé les thématiques qui lui sont chères comme la sécurité, le renforcement des possibilités pour les jeunes et les femmes, une plus grande stabilité politique et économique au seinde l’espace francophone, des programmes en faveur d’un développement humain, inclusif et responsable. « Dans cette région de la corne de l’Afrique, Djibouti constitue une encave francophone essentielle qu’il nous faut soutenir dans tous les domaines, y compris les plus innovants, avec les jeunes, les femmes et toutes les forces vives du pays », a-t-elle conclu.

MAS