MENFOP/DT/MCPT : L’école connectée

Il était question de l’accès des écoles au haut débit numérique, jeudi dernier au siège de Djibouti Télécom. La problématique a nourri des discussions soutenues entre des managers de l’opérateur de télécommunications et des hauts fonctionnaires du ministère de l’éducation. Les deux parties ont convenu de relever de concert ce défi. Lequel s’inscrit dans le prolongement du programme intitulé « une tablette pour chaque élève » et initié par le président de la République.

L’école connectée n’est pas seulement une vue d’esprit. Elle est aussi une ambition nationale. Elle mobilise les compétences du ministère de l’éducation et celui de la communication. C’est du moins l’impression tirée du débat passionnant auquel on a assisté jeudi dernier dans la salle de réunion du siège de Djibouti Télécom. Les protagonistes en étaient des habitués des lieux et des visiteurs, assis autour d’une table ronde. Les uns sont des cadres supérieurs de l’opérateur de télécommunications.

Citons le directeur général, Mohamed Assoweh Bouh, le directeur commercial, Mohamed Omar, et leurs collègues Kassim Mahamoud, Aboubaker Houmed, Abdoulkarim Hassan, Houssein Waberi.

Les autres sont des hauts fonctionnaires du ministère de l’éducation avec à leur tête le secrétaire général, Mohamed Abdallah Mahyoub.

Ses accompagnateurs répondent aux noms respectifs de Salah Alwan, Abdourahman Abdo.

Les deux parties ont discuté de l’accès des écoles au haut débit numérique. Relever ce défi s’inscrit dans le prolongement du programme intitulé « une tablette pour chaque élève » et initié par le président de la République. Concrètement, le secrétaire général du MENFOP a mentionné que seulement 6 établissements scolaires de la capitale ne sont pas connectés au réseau Internet. Il a aussi souligné la nécessité d’une fluidité des connexions au haut débit numérique parmi les écoles. De manière plus explicite, le directeur informatique du MENFOP a exposé leurs besoins les plus pressants.

Le premier est l’aménagement d’espaces multimédia au sein des écoles primaires, collèges, et lycées. Leur seconde priorité est l’installation des bornes Wifi dans toutes les salles de classe. Et ce avec un dimensionnement de la bande passante qui permet les connexions simultanées de 5 classes au web.

De telles propositions ont interpellé les managers de Djibouti Télécom. Après moult conciliabules, ils ont estimé faisable l’irrigation en Wifi des salles de classes avec un débit de 10 Mbps dans une première phase. Le directeur général de DT a ensuite reconnu la pertinence d’une augmentation progressive de cette bande passante au fil du temps.

Autre idée consensuelle: le choix d’une « école pilote» à Balbala où les ingénieurs et techniciens de l’opérateur des télécommunications sont appelés à définir les conditions d’un partage optimal du Wifi. Par ailleurs, M. Mohamed Abdallah Mahyoub a demandé le renouvellement de cette expérience au centre de formation des enseignants du MENFOP. Car son ministre de tutelle veut en faire un centre d’excellence.

Autant de questions sur lesquelles vont se pencher les membres d’une commission bipartite. Lesquels sont censés se réunir ce lundi 26 décembre 2016 dans les locaux du MENFOP.