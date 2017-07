MENFOP/CFEEF : 120 élèves-maîtres achèvent leur formation initiale

Le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Moustapha Mohamed Mohamoud, a parrainé hier, au centre de formation des enseignants de l’enseignement fondamental(CFEEF), la cérémonie de clôture de la formation initiale des élèves-maîtres.

L’événement y a regroupé plusieurs hauts fonctionnaires du MENFOP, dont le secrétaire général, Mohamed Abdallah Mahyoub, le personnel du CFEEF avec à sa tête la directrice générale, Aïcha Farah Iltireh, les formateurs, les élèves-maîtres, les directeurs et enseignants de 4 écoles annexes de la capitale. Au cours de cette journée riche en couleurs et en émotions, certains élèves-maîtres ont exécuté des pas de danses folkloriques locales. D’autres ont joué une pièce de théâtre, intitulée « les parcours de deux élèves-maitres », qui a été écrite et mise en scène par Souleiman Ahmed Aïnan, formateur au CFEEF. L’assistance a également suivi la diffusion d’un reportage dédié à la mémoire du défunt Mounir, un ancien formateur du centre.

Par la même occasion, une exposition en arts plastiques, dont des toiles réalisées par cette promotion d’élèves-maîtres, s’est tenue au hall du centre.

Cette année, quelque 120 élèves-maîtres ont bouclé leur cursus de formation initiale en vue d’intégrer le cadre des instituteurs et instituteurs-adjoints de la fonction publique. Ils sont appelés à exercer leur métier d’enseignant dans les écoles du pays. Au-delà de son caractère solennel, la cérémonie d’hier a été un moment de fête et de partage entre les officiels du MENFOP et les nouveaux membres de la grande famille de l’éducation nationale. Après ses premiers mots de bienvenue, la directrice générale du CFEEF est revenue sur les activités de l’année. Elle a qualifié le centre de « pierre angulaire » du MENFOP. Elle s’est félicitée de l’atteinte de tous les objectifs fixés par le ministère de tutelle.

Prenant la parole à son tour, le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle a longuement rendu hommage au sens de l’abnégation du corps enseignant qui reste un pilier de la société.

A cet égard, il a évoqué les exigences et les impératifs d’épanouissement et d’entière satisfaction pour donner aux enseignants la motivation et la détermination propices au rehaussement du niveau d’efficacité de leur rendement efficace. M. Moustapha Mohamed Mahamoud a fortement exhorté les équipes d’encadrement pédagogique et surtout les chefs d’établissements à assurer aux enseignants sous leur responsabilité un climat de sérénité et de fraternité dans leur environnement de travail afin qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes.

Il a mis l’accent sur l’épanouissement dans toutes les sphères de l’éducation nationale. Pour ce faire, il a plaidé en faveur de l’appropriation collective des exigences d’une culture de résultats et de reddition de compte.

En conclusion, le ministre a mis en exergue la pleine disponibilité des responsables de son département ministériel et la sienne afin que ces nouveaux enseignants puissent s’épanouir dans l’accomplissement de leurs nouvelles fonctions.

A l’issue de la matinée d’hier passée au CFEEF, des prix ont été décernés aux meilleurs élèves-maîtres de cette promotion, avec des lettres de félicitations qui ont honoré les enseignants des écoles annexes. Pour la petite histoire, l’école Annexe 4 a été primée pour son meilleur taux de réussite à l’OTI.

Bref, les élèves-maîtres ont reçu leurs certificats de fin d’étude normale des mains respectives du ministre Moustapha Mohamed Mahamoud et des hauts fonctionnaires du MENFOP présents sur les lieux.