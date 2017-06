MENFOP – Vers une décentralisation plus large de la vie éducative

Quelques jours après le passage de l’examen de l’OTI de cette fin d’année scolaire 2016/2017, la correction des copies des candidats a débuté dans les chefs-lieux des régions de l’intérieur.

A l’initiative du ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Moustapha Mohamed Mohamoud, la correction et ses corollaires de l’examen de l’OTI session 2017 ont été décentralisés vers les régions de l’intérieur. Désormais chaque région est appelée à gérer cet examen : de la correction en passant par la saisie des notes jusqu’à la délibération et la proclamation des résultats par les membres des jurys. Et cette décision s’avère une première depuis l’indépendance nationale. Auparavant après le passage de ce type d’examen intervenant à la fin de la dernière classe du cursus scolaire de l’enseignement primaire ou de base, toutes les feuilles de composition dudit examen étaient acheminées vers Djibouti, la capitale. Les inspecteurs de l’Education Nationale en exercices dans les districts de l’intérieur étaient chargés de l’exécution de cette tâche. En effet, l’anonymat, la correction, la saisie des notes et la délibération des membres des jurys s’y déroulaient.

Dans toute cette procédure relevant de cet examen qui sanctionne le passage de l’école élémentaire vers la classe de 6ème du collège, les institutrices et les instituteurs exerçant dans les écoles des régions de l’intérieur n’étaient concernés que très rarement. Le jour j prévu pour l’annonce des résultats, les directeurs de ces écoles de l’enseignement en question n’attendaient que les listes des admis au collège soient faxées depuis l’inspection des écoles de base de Djibouti. Comme annoncé plus haut, cette vielle tradition est bafouée cette fois-ci. Et ipso facto les enseignants des régions de l’intérieur se sentent davantage impliqués dans toutes les étapes de l’examen qui finissent par l’annonce des admis. A la question qu’en dites-vous de cette décision ministérielle? Certains maîtres et maîtresses loquaces ont affirmés : « nous nous sentons considérés et honorés ». En ajoutant : « nous sommes amenés à ne pas décevoir cette confiance accordée. Nous devons relever ce défi dans un souci d’équité et de transparence ». A près l’anonymisation des feuilles de composition des quelques 793 élèves candidats de la région par le groupe des enseignants convoqués à cet effet les jours suivants le passage de l’OTI. Mardi 6 juin, au début de la matinée, la correction des copies des élèves candidats à cet examen a débuté à l’école d’Ali-Sabieh 2. Elle s’est poursuivie jusqu’au jeudi 8 juin. Pour chaque épreuve chaque copie a subi une deuxième correction minutieuse. Ce site scolaire choisi pour que la correction s’y déroule est situé à proximité des locaux de l’inspection régionale de l’enseignement public. Un endroit où siègent toutes les différentes commissions chargées d’effectuer toutes les tâches qui en découlent de la décentralisation de la correction de l’OTI jusqu’à sa finalisation. Les membres de la commission des saisies des notes ont aussi fait preuve dans leur travail une intention particulièrement rigoureuse.

Les résultats saisis ont fait l’objet de vérification déterminée afin de ne pas léser injustement des candidats.

Cette décision historique demeure une étape de plus vers une décentralisation plus large de la vie éducative des régions de l’intérieur. Pour preuve, le directeur général de l’enseignement au MENFOP, Abdi Dirir Guirreh, a annoncé dans les médias nationaux que la correction du BEF connaîtra le même sort l’année prochaine.

Ali Ladieh