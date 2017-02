MENFOP / TIKA : Des matériels pour les élèves à besoins spéciaux

Le ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a rencontré jeudi dernier, dans son cabinet ministériel, une délégation turque, forte de plusieurs personnes. Celle-ci était conduite par l’ambassadeur de la Turquie en poste au pays.

Ses accompagnateurs étaient le coordinateur du programme de l’agence turque de la coopération internationale ou TIKA de son acronyme anglais à Djibouti et des officiers supérieurs de la Marine turque qui avaient convoyé par voie maritime des kits scolaires complets et des matériels destinés aux élèves atteints de déficiences auditives ou visuelle.

Le ministre a donc réceptionné les lots offerts par la TIKA. Et ce, faut-il ajouter, sous les regards des hauts fonctionnaires de son département ministériel. Ce faisant, M. Moustapha Mohamed Mahamoud a souligné le caractère noble du geste de la coopération turque. Cette donation va, a-t-il dit, permettre d’améliorer les apprentissages d’enfants à besoins spéciaux dans nos écoles. Il est également revenu sur les multiples contributions de la TIKA au renforcement de la qualité du cadre de travail au sein des établissements scolaires de la capitale. Le ministre a ainsi mentionné l’octroi d’équipements au lycée de Gabode et d’outils informatiques au lycée d’Etat de Djibouti, il y a quelques mois.

De son côté, le diplomate turc a réaffirmé la volonté des autorités d’Ankara à soutenir les processus de mise en œuvre de programmes nationaux de développement économique et social. Ensuite, le ministre Moustapha Mohamed Mahamoud et ses hôtes turcs ont discuté des voies et moyens propices au rehaussement du niveau d’échanges entre les pouvoirs publics compétents et la TIKA en matière d’éducation.

L’entrevue s’est achevée par la remise des matériels pédagogiques au chef de service de l’enseignement de base. A charge pour ce dernier de distribuer ces outils aux écoles spécialisées du pays.