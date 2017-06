Le MENFOP organise un iftar collectif à la Corniche

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle a organisé dans la soirée de mardi dernier, à la Corniche, un iftar collectif au profit de la famille de l’éducation.

Cette rencontre, qui est intervenue au 12ème jour du mois béni du Ramadan, a vu la participation des nombreuses personnalités dont le ministre délégué à la Décentralisation Hamadou M.Aramis, les anciens ministres Ali Abdi Farah et Ahmed Guirreh, le président de l’université, Dr. Djama Mohamed Hassan ainsi que des membres des partenaires de l’éducation.

Également ont pris part à cet iftar des cadres et enseignants du ministère qui ont partagé en famille ce moment de communion. Cet iftar , qui se fait chaque année au ministère et qui constitue une opportunité de rapprochement entre les cadres et les enseignants autour de ce rupture collective.

Après la prière de magrib , l’hymne national a entonné pour marquer la célébration du 40ème anniversaire de notre indépendance qui coïncident avec ce mois béni du ramadan de cette année.

Ensuite, les cheiks issus de l’éducation invitée à prononcer un mot ont tour à tour rappelé les valeurs que véhiculent ce mois béni à l’auditoire.

De son côté, le ministre de l’Éducation nationale Moustapha Mohamed Mahamoud a dans un discours prononcé en arabe lors de cet iftar mis en exergue le message les valeurs de ce mois béni qui constitue pour chacun de nous un moment de prise de conscience où nous remettons en cause nos défaillances et nos manquements dans nos vies privés, mais aussi professionnelle

Par ailleurs, il a rappelé que ce mois coïncide avec les périodes d’examens de fin d’année et a exhorté aux uns et aux autres et surtout aux responsables administratifs et pédagogiques, aux examinateurs dont le devenir de milliers d’élèves est tributaire de la justesse et la fiabilité de leur évaluation et de leur travail.

Enfin, le ministre de l’éducation a souligné que ce moment reflète la charge spirituelle que symbolise le ramadan et cet iftar partagé chaque année en cette période constitue pour nous tous, quels que soient notre rang ou notre fonction un moment de partage et de convivialité qui soude nos liens au sein de cette grande famille de l’éducation.