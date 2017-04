MENFOP : Grands Concours Scolaires Les « Jeunes Champion(ne)s 2017 » se lancent dans l’arène

Les premières joutes du jeu « Jeunes Champion (ne)s » organisé par le MENFOP ont opposé hier dans les studios de la RTD, quatre écoles. Les parties très disputées ont abouti sur des résultats très serrés parmi les équipes qui ont fait montre d’acharnement et de rigueur. Temps forts…

Devant les officiels du MENFOP et leurs responsables et compères, les équipes des écoles de la Palmeraie (1 et 2), la Nativité, Sahansane, Barwaqo, Biokeyd, Boulaos et Randa ont âprement disputés les quinze questions proposées lors des premiers tours à élimination direct du jeu « Jeunes Champion (ne)s 2017, lancé par le MENFOP, en fin de semaine dernière.

Au menu des questions proposées par l’animateur, les cours et les sujets étudiés en classe dans les disciplines générales comme les sciences et les mathématiques mais aussi la langue française et l’histoire-géographie au même titre que les sports.

Le tout saupoudré d’une pincée de questions touchant aux connaissances extra-disciplinaires et la culture générale des élèves sélectionnés parmi les meilleurs de chaque école.

L’animateur, M. Ararso Aboubaker, enseignant, et ancien présentateur vedette du journal télévisé sur la chaine nationale, a dû déployer tout son art pour apporter assurance et confort aux compétiteurs parfois impressionnés par le studio et le dispositif spécialement dédié au concours.

Car, faut-il le rappeler, le MENFOP a mis les grands moyens pour le succès tant dans le fond que sur la forme de ce concours très spécial. Buzzers, minuteurs, pupitres, chaises longues…etc., rien n’a été laissé au hasard dans l’organisation du jeu.

Un jeu que le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud avait lancé mercredi 29 mars dernier en grande pompe devant ses principaux collaborateurs au siège de son département lors d’une réunion en présence de hauts cadres et responsables et de nombreux personnels d’encadrements pédagogiques et de chefs d’établissements.

Le ministre avait d’abord rendu hommage aux comités d’organisations des différentes compétitions inscrites au programme des Grands Concours Scolaires qui sont très favorablement accueillis par la communauté éducative et par delà même le grand public.

Il avait également salué le travail des chefs d’établissements qui sont des piliers essentiels de la qualité de l’école publique à travers les projets d’établissements. C’est lors de cette réunion que le jeu « Jeunes Champion(ne)s 2017 », a été présenté à travers ses objectifs, le calendrier des rencontres, mais aussi ses caractéristiques du jeu, ses modalités pratiques ainsi que ses conditionnalités particulières et son règlement.

Le comité d’organisation composé de conseillers techniques du ministre et d’inspecteurs disciplinaires ainsi que de conseillers pédagogiques a voulu à travers ce jeu renforcer la motivation des élèves tout en développant leur vivacité d’esprit afin de les pousser à faire des progrès remarquable vers la quête des connaissances à travers ces activités ludiques et récréatives.

A noter qu’à l’issue de la présentation, une simulation avait été proposée au public avec tout le dispositif du jeu, dont en l’occurrence les pupitres, les buzzers, l’animateur, le jury…etc. Une partie factice a même été jouée entre deux proches collaborateurs du ministre qui avaient farouchement disputés les points proposés conformément aux règles du jeu, sous le regard hilare des officiels et du public.

A la fin de la rencontre, un tirage avait été effectué afin de déterminer les différents protagonistes lors des premiers tours selon le calendrier proposé. Pour rappel, les jeux «Jeunes Champion(ne)s » qui ont démarré hier se poursuivront durant tout le mois avant la grande finale du 27 avril 2017 qui se tiendra au palais du peuple.

MAS