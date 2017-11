Méga projet sino-ethio-djiboutien de gazoduc : Les premiers jalons de l’entente tripartite

Le ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles, Yonis Ali Guedi, et le président-directeur-général de la société chinoise Poly GCL, Yu Baodong ont entériné hier, au Kempinski, la signature du premier protocole d’entente, relatif au projet sino-ethio-djiboutien de gazoduc, unique en son genre.

La conclusion de l’accord est intervenue après plusieurs mois de négociations entre la multinationale chinoise et le gouvernement djiboutien. Les signataires semblaient fiers d’être parvenus à cet accord. Lequel est mutuellement bénéfique et répond aux attentes de toutes les parties prenantes.

Comme l’a rappelé le ministre de l’Energie cette étape est un jalon intermédiaire avant la signature des contrats juridiques finaux. M. Yonis Ali Guedi s’est dit confiant pour la suite des négociations. « Nous espérons ainsi conclure les différents accords de concession du projet dans les 6 mois à venir », a-t-il dit dans son discours prononcé lors de la cérémonie d’hier au Kempinski.

Rassurant de le savoir au regard de l’investissement colossal d’environ 4 milliards de dollars américains qui est consenti dans la mise en œuvre de ce méga projet gazier. Celui-ci comprend un pipeline de gaz naturel, une usine de liquéfaction, et un terminal d’exportation qui seront localisés à Damerjog.

D’une longueur de 700 km, le gazoduc transportera 12 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an depuis l’Ethiopie vers Djibouti. L’usine de liquéfaction aura la capacité de produire 10 millions de tonnes par an de gaz naturel liquéfié(GNL) après l’achèvement des phases d’extension du projet.

Le point avec…Yonis Ali Guedi

Ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles

Pour ceux qui l’ignorent encore, le méga projet gazier, dont l’investissement total avoisine les 4 milliards de Dollars US, comprend un pipeline de gaz naturel, une usine de liquéfaction et un terminal d’exportation, qui seront localisés à Damerjog. le nouveau gazoduc de 700 km environ transportera jusqu’à 12 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an depuis l’Ethiopie vers Djibouti. L’usine de liquéfaction aura la capacité de produire jusqu’à 10 millions de tonnes par an de Gaz Naturel Liquéfié(GNL) après l’achèvement des phases d’extension du projet. Cette signature marque l’aboutissement de plusieurs mois de discussions entre l’investisseur et le gouvernement. Et nous sommes fiers d’être parvenus à cet accord mutuellement bénéfique et qui répond aux attentes de toutes les parties prenantes.

J’aimerais adresser mes sincères et vifs remerciements au président de la République pour son précieux concours et son indéfectible soutien sur ce dossier qui représente le plus grand investissement de l’histoire de notre pays. Il est vrai que cette étape est un jalon intermédiaire pour finaliser les contrats juridiques finaux mais nous sommes absolument confiants pour la suite des négociations et nous espérons ainsi conclure les différents accords de concession du projet dans les 6 mois qui suivent. La mise en œuvre de ce projet est très attendue par Djibouti. Le gouvernement accompagne et appuie Poly-GCL et de façon active et continue afin de lui permettre de réaliser ce projet d’envergue dans les meilleurs conditions et délais. Je tiens à rappeler que le gouvernement attache une importance capitale à ce projet et sa concrétisation confortera la position de Djibouti comme « hub »énergétique régional et pole industriel de référence. La mise en place et l’opérationnalisation de ces infrastructures ne maqueront pas de générer des revenus substantiels pour l’Etat. Elles favoriseront également l’emploi de la main d’œuvre locales et la création de nombreuses opportunités d’affaires sans pour autant oublier la préservation de notre environnement qui constitue notre richesse essentielle.

Enfin, main dans la main, Djibouti, l’Ethiopie et la Chine, encore une fois, s’attèleront à faire de ce projet un réel succès et feront le nécessaire pour tirer un maximum de profit de cette aubaine sans égal.

La parole à…Yu Baodong

PDG de Poly GCL

Poly-GCL est une entreprise internationale pétrolière et gazière, basée à Hongkong, qui est spécialisée dans l’exploration, l’exploitation, le stockage, la transformation et la commercialisation du pétrole et du gaz. Le projet gazier transfrontalier entre Ethiopie et Djibouti de Poly-GCL est notre plus grand investissement dans la Corne d’Afrique ces dernières années. Dans la première phase, l’investissement pour le projet intégral s’élève à plus de 4 milliards USD. La mise en exploitation de l’usine de LNG est prévue pour 2020 avec une capacité de 3 millions de tonnes de LNG par an. Au fur et à mesure, avec de nouvelles découvertes en amont, la capacité de la production de LNG, pourrait atteindre jusqu’à 10 millions de tonnes par an dans l’avenir.

Le projet gazier Poly-GCL à Djibouti est composé d’un pipeline de 84 kilomètres et d’une usine de LNG. Nos entreprises de pipeline et de LNG ont été enregistrées dans la zone franche de Damerjog où elles bénéficient de tous les avantages possibles. La mise en œuvre de ces deux projets apportera d’énorme bénéficies au développement économique de Djibouti.

Tout d’abord, nous allons créer un grand nombre d’emplois stables à Djibouti. Nous voulons également former une grande quantité des techniciens et superviseurs Djiboutiens par le biais de différents programmes de formation. aussi, nous nous engageons à fournir le gaz naturel, et d’énergie propre d’une manière durable a Djibouti spécialement pour le développement de sa filière de l’électricité. Ce qui permettra au gouvernement djiboutien de mettre un terme au déficit d’énergie, de baisser le coût de la consommation d’énergie, et d’augmenter la qualité de vie de la population.

En même temps, durant l’exécution du projet, nous allons assumer nos responsabilités sociales afin de contribuer au développement social de Djibouti et au bien-être de son peuple. Après une période de négociations, nous sommes parvenus à des consensus avec le gouvernement djiboutien sur l’essentiel des questions commerciales relatives à nos projets de pipeline et de LNG, Aujourd’hui je vais signer un mémorandum d’entente avec le ministre de l’Energie pour fixer ces accords. En, fait, c’est une étape importante pour nos négociations. Je suis convaincu que nous pourrons finaliser nos négociations et signer les contrats officiels très rapidement à partir de ce mémorandum d’entente. Ce qui jettera les bases solides pour le démarrage général de notre projet au cours de l’année suivante.

Enfin, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier particulièrement le Président de la République de Djibouti pour l’importance qu’il attache à notre projet ainsi que son soutien constant depuis le début de notre projet.

Ici au nom de Poly GCL, je prends l’engagement solennel de respecter le principe de gagnant- gagnant et d’honorer effectivement nos promesses faites au gouvernement et au peuple de Djibouti. Nous nous efforcerons d’assurer la mise en œuvre de notre projet en garantissant la sécurité, la qualité et la vitesse, afin de contribuer davantage au développement économique de Djibouti et au bien-être de son peuple dans le cadre de sa Vision 2035, et ainsi d’élever la coopération économique entre la Chine et le Djiboutien sur un nouveau palier.